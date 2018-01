Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sara e Nilufar: cambia tutto! Maria De Filippi nota che... (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Nilufar Addati: svolta in studio! Maria De Filippi nota un dettaglio importante nell'ultima registrazione.

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Se la messa in onda di Uomini e Donne continua ad essere in pausa, le registrazioni del trono classico e del trono over continuano. Tronisti e corteggiatori sono tornati in studio solo pochi giorni fa e non sono mancate grandi novità per gli appassionati del trono classico. Si fa sempre più avvincente infatti il percorso delle due troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, che iniziano a palesare le loro preferenze. Inutile dire che Lorenzo Riccardi continua ad essere uno dei grandi protagonisti di questo trono classico in quanto fortemente conteso da entrambe le troniste. La situazione nello studio di Canale 5 in questi giorni potrebbe però essere notevolmente cambiata: nelle ultime puntate andate in onda, abbiamo visto come Sara ha deciso di eliminare Lorenzo, rimasto però in studio per volere di Nilufar.

NILUFAR "DIMENTICA" LORENZO CON GIANLUCA? PER LA DE FILIPPI...

L'ultima registrazione ha però visto la Affi Fella fare un passo indietro e dichiarare di sentire la mancanza di Riccardi, scatenando in studio molte polemiche. Ciò che sembra essere sempre più evidente e che il pubblico sospetta è che Lorenzo non sia interessato a Nilufar, come ha fatto credere, ma la "usi" solo per far ingelosire Sara che è effettivamente attratta dal corteggiatore. Dall'altra parte, l'arrivo in studio di Gianluca Tornese ha smosso anche altre situazioni. Se l'interesse della Addati prima del suo arrivo sembrava essere tutta per Lorenzo, nell'ultima esterna dei due Nilufar è apparsa fortemente interessata a Tornese, tanto che la stessa De Filippi ha dichiarato che, a suo dire, Lorenzo ha perso il suo "primato". Cosa accadrà adesso? Lorenzo si dichiarerà ufficialmente per Sara?

