VICTORIA, LA SERIE TV/ Commento terza puntata e anticipazioni 9 gennaio: la gravidanza della regina

03 gennaio 2018 Redazione

COMMENTO DELLA TERZA PUNTATA DEL 2 GENNAIO

Ieri sera 2 gennaio 2018 è andata in onda la terza e penultima puntata di "Victoria-la serie". I due episodi trasmessi portano il nome "Matrimonio reale" e "Il marito della regina" ed in effetti hanno visto Albert come grande protagonista. Abbiamo assistito al matrimonio dei due cugini, al loro accresciuto amore e anche alle loro prime divergenze: in particolar modo egli insisteva per conquistare da solo una sua posizione in Inghilterra, senza ricevere nessun tipo di aiuto. Inizialmente Victoria sembra non capire il desiderio di Albert, ma infine fa un passo indietro e gli lascia raggiungere ciò che vuole: egli tiene un discorso contro la schiavitù. Il discorso ha un grande successo e pare proprio che il popolo inizi ad accettarlo come loro sovrano, farà lo stesso il Parlamento? Inoltre Albert, appena tornati dalla luna di miele, parla a sua moglie del suo desiderio di avere figli con lei, ma lei sembra evasiva. Fondamentalmente Victoria ha paura di poter morire di parto, come purtroppo era piuttosto frequente nel 1800 e come è successo spesso nella sua famiglia e così chiede alla baronessa se conosce un modo per non rimanere in cinta: la donna le consiglia però di fare una cosa piuttosto ridicola dal nostro punto di vista, ovvero le dice di saltare su se stessa per 10 volte! Quando Albert la vede le dice che questo metodo non è assolutamente efficace e che l'unico modo sarebbe l'astinenza, possibilità che sembra che la giovane regina innamorata non voglia prendere in considerazione. Che dire infine della serie? Credo proprio che questa fiction si adatti ai romantici, agli amanti della storia monarchica britannica e a coloro che apprezzano i costumi dell'epoca! Sicuramente non si addice invece a coloro che non sopportano il romanticismo e l'epoca vittoriana! (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA DEL 9 GENNAIO

"Victoria-la serie" torna anche martedì prossimo 9 gennaio 2018 con la sua ultima puntata. Gli episodi "Il motore del cambiamento" e "La giovane Inghilterra" dunque porteranno a termine la prima stagione della serie inglese. Le anticipazioni ci rivelano già che la regina rimarrà incinta: Victoria non sarà particolarmente felice del fatto, a causa della sua paura di morire di parto, ma sarà sostenuta in questo da un marito felice di diventare padre e di condividere assieme a lei la bellissima esperienza di essere genitori. Riuscirà la giovane donna a convincersi, oppure fino all'ultimo vivrà la gravidanza con ansia e preoccupazione? Sappiamo che Victoria, con il tentativo di distrarsi, prenderà spesso la decisione di uscire in carrozza, cosa che le permetterà di avvicinarsi di più al suo popolo! Sarà proprio durante una di queste occasioni che lei, che quella volta si era fatta accompagnare anche da Albert, verrà aggredita da un giovane anarchico. Pare però che non dobbiamo preoccuparci troppo, del resto sappiamo tutti che la regina visse abbastanza a lungo da avere poi ben 9 figli con Albert! Per scoprire però come si svolgeranno i fatti nello specifico non ci resta che aspettare l'ultimo appuntamento, sempre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)

