VITTORIO HAMARZ VASFI / L'attore torna nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Omar Sukur

Vittorio Hamarz Vasfi rientra nel cast di Un posto al sole nel ruolo di Omar Sukur, il primo datore di lavoro di Patrizio Giordano. Ecco le sue prime dichiarazioni.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Novità in vista nelle prossime puntate di Un posto al sole, nelle quali farà il suo ritorno in scena un personaggio assente già da qualche tempo. Stiamo parlando di Omar Sukur, il simpatico e burbero ristoratore turco che avrà nuovamente il volto dell'attore Vittorio Hamarz Vasfi. Sicuramente lo ricorderete nel ruolo del primo datore di lavoro di Patrizio, che in tale circostanza mosse i primi passi nella ristorazione, rendendosi conto di avere molto talento. Il lavoro nel ristorante di Omar gli diede anche l'occasione di conoscere sua figlia Amal, con la quale ebbe una breve storia anche se successivamente la ragazza gli preferì Niko. Ma quale sarà il ruolo di Omar nella soap partenopea? Sarà nuovamente collegato a trame culinarie, magari con uno scontro con Patrizio al Vulcano, o ci saranno anche delle trame meno leggere? A parlare del suo rapporto con Un posto al sole, è proprio l'attore Vittorio Hamarz Vasfi, recentemente intervistato dal sito Tvsoap.it.

Vittorio Hamarz Vasfi annuncia il suo ritorno a Un posto al sole

Secondo quanto riportato da Vittorio Hamarz Vasfi a Tvsoap.it, il rapporto con Un posto al sole e con i telespettatori della soap partenopea è ottimo: "Omar, nonostante il suo carattere un pochino burbero, ha avuto un riscontro molto positivo con i fan di Un posto al sole, i quali mi dimostrano ogni giorno tantissimo affetto (...) Mi fermo spesso e volentieri per parlare con le persone che ci seguono da anni, sono il nostro ossigeno". Insieme alla nuova avventura a Upas, nella quale potrebbe essere coinvolto in una vicenda complicata e al momento top secret, l'attore sarà impegnato nei prossimi giorni nello spettacolo Tre attori in affitto, in scena al teatro Cyrano di Roma dal 12 gennaio e successivamente in Abruzzo e Campania. Si tratta di una commedia prodotta da Stefano Francioni e scritta proprio da Vasfi, con la regia di Alessia Izzo. Insieme all'attore di Un posto al sole ci saranno altri volti noti quali Danilo Brugia, Noemi Giangrande e Pio Stellaccio.

