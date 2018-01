Valentina Dallari troppo magra/ Uomini e Donne, l'ex tronista allarma i fan!

03 gennaio 2018 Anna Montesano

Destano grande preoccupazione gli ultimi scatti postati da Valentina Dallari su Instagram. I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il suo percorso come tronista che si concluse con la scelta di Andrea Melchiorre (che venne preferito a Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro). I due uscirono insieme dallo studio ma la loro storia si concluse solo poche settimane dopo. Oggi Valentina è un'affermata deejay ma preoccupa i fan, soprattutto negli ultimi mesi, per la sua eccessiva magrezza. La ragazza, che è sempre stata di corporatura esile, appare fortemente dimagrita rispetto alla sua apparizione in tv, tanto che in molti le chiedono cosa sia accaduto, preoccupandosi che l'ex tronista sia caduta nella spirale dell'anoressia.

VALENTINA DALLARI: "ECCO PERCHÈ SONO DIMAGRITA"

Tantissime anche le critiche, che qualche tempo fa hanno trovato la risposta della Dallari che, in quel caso, ha dichiarato di sentirsi in forma e di essere fiera di quello che è, oltre a rivelare anche qualche problema legato ad intolleranze alimentari. Parole che non hanno convinto i follower, tanto che c'è chi bacchetta coloro che supportano la sua immagine: "Ma come potete dire che è bellissima? State assecondando una persona malata di anoressia! La bellezza non è un osso che sporge! Non occorre pesare 30 kg ragazze x essere belle! La salute è importante,ed oltre un bel fisico c'è anche la bellezza interiore! Non limitatevi nel credere che oggi per essere considerate "fig*e" dovete fare la fame" scrive un'utente. Intanto, di fronte alle tante critiche ricevute, la Dallari ha deciso di bloccare i commenti su Instagram.

