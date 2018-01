WOMAN IN GOLD/ Su Canale 5 il film con Helen Mirren e Ryan Reynolds (oggi, 3 gennaio 2018)

Woman in gold, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. Nel cast: Helen Mirren, Ryan Reynolds e Daniel Brühl, alla regia Simon Curtis. Il dettaglio della trama.

03 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Canale 5

NEL CAST KATIE HOLMES

Woman in gold, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola drammatica e storica che è stata interpretata da Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max Irons, Charles Dance ed Elizabeth McGovern, la pellicola è stata diretta da Simon Curtis nel 2015. Quest'ultimo, è un regista inglese noto per aver curato la regia del film Merlyn nel 2011 e di Vi presento Christopher Robin nel 2017. A vestire i panni del personaggio di Pam Schoenberg, è l'attrice statunitense Katie Holmes, resa celebre dal teen drama Dawson Creek's, andato in onda in Italia dal 2000 al 2004. Nel 2017 ha preso parte alle riprese del film Logan Lucky, diretto da Steven Soderbergh. Dopo la separazione da Tom Cruise, sempre nel 2017, l'attrice ha reso pubblica la notizia della sua nuova relazione con l'attore Jamie Foxx, iniziata nel 2013. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WOMAN IN GOLD, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La trama di Woman in Gold, racconta la storia vera legata all'esistenza di Maria Altmann, nota imprenditrice austriaca di origine ebraica che, in seguito alle leggi razziali emanate dal governo guidato da Hitler in concomitanza del secondo conflitto mondiale, viene costretta ad abbandonare la sua azienda ed i suoi averi diventando a tutti gli effetti una vittima dell'Olocausto. Terminata la guerra e tornata sana e salva a casa, Maria da il via ad una lunghissima battaglia legale contro il governo austriaco al fine di recuperare un prezioso quadro sequestratole dalle truppe dell'esercito nazista ed appartenuto ad una sua cara zia. Quest'ultima, secondo il governo austriaco, avrebbe donato tutti i suoi beni alla Galleria del Belvedere, situata a Vienna. La battaglia legale approda poi fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti grazie alla collaborazione dell'avvocato Schoenberg.

