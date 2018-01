Will & Grace 9/ Su Italia1 i primi sette episodi del revival (oggi, 3 gennaio)

Sette episodi in una sola serata, una maratona di Will & Grace 9 che sicuramente il pubblico di Italia1 apprezzerà: ecco cosa ci aspetta questa sera in tv

03 gennaio 2018 Hedda Hopper

Will & Grace

Maratona Will & Grace 9? Non esiste un'idea migliore per iniziare il 2018 visto che il revival ha conquistato tutti negli Usa e anche in Italia, su Mediaset Premium. La sit com di fine anni '90 e inizi 2000 è tornata in tv grazie ad un revival molto atteso e molto voluto e che ha saputo cogliere i frutti sia in Patria che fuori. Gli amati coinquilini di Will & Grace torneranno in onda anche su Italia1 portando con loro anche Jack e la ricca e bizzarra collaboratrice di Grace, Karen. I 4 protagonisti saranno al centro dei nuovi episodi all'ombra del Governo Trump, alla cui elezione è interamente dedicata la première tra idee politiche e "sconfitti", ma anche episodi personali soprattutto per quello che riguarda l'omosessualità di Jack e l'amata Rosario per Karen.

LA PRIMA PARTE DI STAGIONE IN ONDA SU ITALIA1

Fin qui niente di nuovo se non fosse che Will & Grace 9 è pronta a sbarcare su Italia1 ma non con uno o due episodi a settimana come siamo abituati ma, addirittura, con i primi sette episodi della nona stagione. Il revival ha preso il via dal finale della nona stagione di cui, però, non si è tenuto conto, e negli Usa è andata in onda fino al 5 dicembre 2017 con i primi sette episodi. Il ritorno della nona stagione è previsto per domani, 4 gennaio, negli Usa per la seconda parte di stagione e, proprio in attesa dell'evento, Italia1 ha pensato di mandare in onda la prima a partire dalle 21.10 e fino a mezzanotte inoltrata. Siete pronti per vedere in anteprima e a poche settimane dalla messa in onda americana, il revival di Will & Grace?

