#Cartabianca/ Anticipazioni 30 gennaio: politica e attualità nel nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer?

#Cartabianca, anticipazioni 30 gennaio: Bianca Berlinguer torna in onda in prima serata su Raitre con un nuovo appuntamento. Politica e attualità tra gli argomenti del giorno?

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

#Cartabianca, Raitre

Oggi, martedì 30 gennaio, #Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Raitre, torna in onda in prima serata con un nuovo appuntamento. Come ogni martedì, Bianca Berlinguer, insieme ai suoi ospiti, si occuperà di politica, ma anche di attualità. Il tema centrale, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, dovrebbero essere i programmi dei vari partiti. Luigi Di Maio, candidato Premier del M5S, si è detto pronto a sfidare in tv i leader degli altri partiti, a cominciare da Matteo Renzi che sta portando avanti la campagna elettorale del Partito Democratico. Renzi ha già puntato il dito contro la flat tax del centrodestra che punta ad imporre un’unica aliquota del 23%. Tra le proposte del M5S, invece, Renzi ha attaccato il reddito di cittadinanza affermando che non ci sono soldi. “Non ci sono soldi, neanche quelli del Monopoli. Non si trovano 85 miliardi” – ha dichiarato l’ex Premier ai microfoni di Barbara D’Urso - “Proporre di dare a uno che non lavora con due figli 1600 euro al mese è il più grande incentivo per far licenziare la gente. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sull’assistenzialismo e sul reddito di cittadinanza”. Bianca Berlinguer si occuperà proprio di questo? Al momento le anticipazioni non sono ancora state rese note.

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI: IL DISASTRO DI PIOLTELLO TRA I TEMI DELLA SERATA?

Nel corso della serata, Bianca Berlinguer e gli ospiti di #Cartabianca potrebbe occuparsi anche di attualità. Il disastro di Pioltello avvenuto giovedì scorso e che ha provocato la morte di tre donne mentre altre 46 persone sono rimaste ferite, è al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha portato all’iscrizione del registro degli indagati di quattro persone. Si tratta di Maurizio Gentile, Ad di Rete Ferroviaria Italiana, Umberto Lebruto, direttore produzione della stessa società, Cinzia Farisè e Alberto Minoia, rispettivamente ad e direttore operativo di Trenord. L’ipotesi di reato è disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per garantire alle persone indagate di potersi difendere e permettere ai propri consulenti di partecipare a tutte le perizie del caso.

© Riproduzione Riservata.