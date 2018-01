ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film con Blake Lively (oggi, 30 gennaio 2018)

Adaline - L'eterna giovinezza, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Blake Lively e Harrison Ford, alla regia Lee Toland Krieger. Il dettaglio della trama.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST BLAKE LIVELY E HARRISON FORD

Martedì 30 gennaio 2018 Canale 5 trasmetterà, in prima serata alle 21.10, il film Adaline - L'eterna giovinezza, con due volti noti della tv e del cinema internazionale come Blake Lively e Harrison Ford. La prima è la famosissima Serena Van Der Voodsen di Gossip Girl, personaggio che ha interpretato per ben cinque anni e che le ha permesso di raggiungere una fama straordinaria in tutto il mondo. Harrison Ford è invece uno degli attori americani più celebri ed amati del cinema hollywoodiano. Reso noto dal personaggio di Indiana Jones negli anni 80, Harrison Ford ha preso parte ad una lunga serie di grandi successi cinematografici internazionali. Tra questi citiamo 42 - La vera storia di una leggenda americana, Anchorman 2 - Fotti la notizia, Sei giorni sette notti, Air Force One e Il buongiorno del mattino. La pellicola è stata diretta da Lee Toland Krieger, giovane e promettente regista regista americano.

ADALINE - L'ETERNA GIOVINEZZA, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la nascita della piccola Flemming e la morte prematura di suo marito, Adaline rimane coinvolta in un terribile sinistro stradale e, quasi per miracolo, riesce a salvarsi. Per uno strano scherzo del destino l'incidente ha provocato nella donna un singolare meccanismo grazie al quale le cellule del suo organismo non invecchiano, regalandole un vero e proprio elisir di lunga vita. Trascorrono gli anni e per non destare sospetti, Adaline si trasferisce spesso in città differenti, limitando al massimo qualsiasi relazione sociale, compresa quella con sua figlia. Sono trascorsi quasi settant'anni dal giorno dell'incidente e Adaline, che ora si fa chiamare Jennifer, vive a San Francisco. Qui conosce Ellis, un giovane di bell'aspetto che si innamora di lei fin dal primo sguardo. Tra i due nasce una relazione talmente importante da spingere Ellis a presentare Adaline ai suoi genitori. Il destino beffardo fa in modo che il padre di Ellis sia William, un vecchio amore della donna che riconosce immediatamente Adaline.

© Riproduzione Riservata.