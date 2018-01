Alessandro Borghese, 4 ristoranti/ Anticipazioni terza puntata: lo chef arriva a Bologna (30 gennaio)

Alessandro Borghese, 4 ristoranti: ecco le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda nella prima serata di Sky Uno HD, lo chef vola a Bologna con 4 osterie, chi vincerà?

30 gennaio 2018 Valentina Gambino

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Prosegue gloriosamente l’appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da DRYMEDIA – in onda stasera, martedì 30 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Quali le anticipazioni della terza puntata? Scopriamole tutte a seguire. La divertente gara tra ristoratori, questa volta si sposterà a Bologna. Ottimi i risultati del precedente episodio che ha segnato il miglior risultato di sempre di tutte le edizioni con 627 mila spettatori e una crescita del +13% rispetto alla media della stagione precedente. Il programma culinario con il famoso chef, sta avendo enorme successo anche in rete dove, puntata dopo puntata, vengono condivisi divertenti meme ormai diventati virali, specie su Twitter. Stasera, verrà incoronata la migliore osteria bolognese ed a contendersi il titolo troveremo: Al Cambio, Trattoria da me, Osteria al 15 e Osteria della lanterna, chi avrà la meglio? Il meccanismo nel gioco, anche questa volta rimarrà invariato.

Ecco i ristoranti bolognesi della nuova puntata

In ogni puntata ritroveremo quattro ristoratori che si contendono il ruolo di migliore della propria regione. Alessandro Borghese insieme agli altri tre ristoratori, andrà a cena e voterà il servizio dando un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore un ricco montepremi da utilizzare per investimenti nell’attività. Prima del pasto sarà premura del famoso chef, ispezionare il ristorante. Durante il servizio invece, un occhio di riguardo per il personale di sala testando l’accoglienza, il servizio al tavolo, la descrizione del piatto e il vino. Soltanto alla fine scopriremo anche il giudizio dello chef e questo potrebbe ribaltare le cose. Alessandro infatti, ha a sua disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più inaspettata. Eccovi i concorrenti di questa sera: Piero è il proprietario dell’osteria Al cambio. Elisa ha ripreso in mano la vecchia trattoria del nonno Danio, una vera istituzione a Bologna. Lamberto è il classico oste bolognese ed infine Edoardo che ha deciso di riprendere in mano la vecchia osteria aperta, nel 1985, dal padre.

