Amici 17/ La rivincita di Luca Vismara e il duro scontro tra Valentina e Alessandra Celentano

Nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17 che regala nuovi colpi di scena: dopo tante critiche, Luca Vismara si prende la sua rivincita mentre Valentina si scontra con la Celentano.

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Continuano le emozioni nella scuola di Amici 17. Il serale del talent show di Maria De Filippi è sempre più vicino e per gli allievi non c’è più tempo per giocare e perdere tempo. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire chi riuscirà a conquistare una delle maglie disponibili per la fase più importante del programma. Tra i cantanti, quello che gode della minor fiducia dei professori e che rischia di più, rispetto agli altri, di tornare a casa, è sicuramente Luca Vismara. Il cantante, sin dalle prime settimane di lezioni, ha avuto scontri molto accesi con Rudy Zerbi, convinto che stia “occupando abusivamente il posto nella scuola”. Zerbi, infatti, è convinto che Luca non sia un talento e che non ci siano prospettive per un miglioramento. Nel corso dell’ultimo appuntamento speciale del sabato, però, Luca ha portato a casa la sua rivincita. Il cantante, infatti, ha vinto la sfida esterna restando così nella scuola. Il risultato ha spiazzato Rudy Zerbi che ha lanciato una nuova frecciatina a Luca dicendogli che, a questo punto del programma, non basta vincere una sfida per andare avanti, ma è necessario essere il migliore. Luca, però, per il momento, ha preferito lasciar correre godendosi la vittoria.

DURO SCONTRO TRA VALENTINA E ALESSANDRA CELENTANO

Se nel canto, è Luca Vismara l’anello debole della classe per Rudy Zerbi, nella danza, per Alessandra Celentano, è Valentina che, nel corso dell’ultimo daytime, ha avuto un durissimo scontro con l’insegnante. Valentina, dopo la sconfitta della sua squadra, ha rischiato di finire in sfida prima che la scelta ricadesse su Valentina. Delusa dalla scelta della commissione, Valentina ha tirato fuori le unghie. “Mi sono messa anche a fare esercizi con la sbarra anche se, fino ad oggi, non ho mai avuto a che fare con questo strumento perché non appartiene al mio stile. Sono determinata e possiedo molta grinta” – ha detto Valentina difendendo la sua danza e scatenando, a sua volta, la dura reazione della Celentano – “Devi capire che quello che fai è il minimo e a volte non basta. Ci vogliono anche costanza, disciplina, tecnica e preparazione. La grinta devi metterla più in quello che balli e meno in come parli. E soprattutto non ti rivolgere mai più con questo tono!”.

