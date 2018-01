Andrea Callegari, uomini e donne/ Chi è il nuovo corteggiatore di Nilufar Addati

Andrea Callegari si presenta ad Uomini e Donne come nuovo corteggiatore di Nilufar Addati del trono classico. Ed è subito scontro con Lorenzo definito un 'pagliaccio'

30 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Andrea Callegari ad Uomini e Donne

Andrea Callegari è il nuovo corteggiatore di di Nilufar Addati, tronista in carica del trono classico di Uomini e Donne. Subito dopo aver sceso le scale per la bella campana, il ragazzo si è scontrato duramente con il conteso Lorenzo Ricciardi: "Nilufar è una ragazza intelligentissima, e tu l’hai presa in giro alla grande e stai prendendo in giro anche Sara. Io sto per Nilufar, non sono una bandiera come te. Tu sei due mesi che stai qua a dire ca**ate, io un giorno, alla fine stufi". Andrea, è romano, ha 21 anni, è di Roma e ha sempre giocato a calcio. A 15 anni è uscito fuori di casa per inseguire il proprio sogno. Si definisce solare, e diretto, ama il confronto schietto e sincero con le persone ("Ci potremmo divertire in futuro" rivolgendosi al rivale). Gli piace Nilufar per il suo carattere ed è certo di essere capace a farle tirare fuori la sua vera personalità. Lorenzo Ricciardi, con i suoi modi di fare, ha catalizzato l'attenzione su di sé, gettando letteralmente nell'ombra, gli altri contendenti al cuore delle due troniste, Niufar e Sara. Gianluca Tornese, Emanuele Trimarchi, Luigi Mastroianni, Nicolò Ferrari (di Riccanza) stanno affilando le armi per sferrare un attacco decisivo e avere, ognuno a modo proprio, la meglio sul diretto concorrente.

LA RIVALITA' DEI CORTEGGIATORI CONTRO LORENZO RICCIARDI

Uomini e Donne, nella sezione del trono classico, entra nel vivo, Qualche anticipazione succosa sulle prossime strategie dei cinque ragazzi, disposti a tutto pur di conquistare il cuore di Sara e Niufar? [ATTENZIONE SPOILER] Lorenzo decide di dichiararsi per Nilufar, Maria rivela che inizialmente questo non era il suo pensiero perché era andato all’esterna con Sara convinto che fosse lei la tronista per cui dichiararsi e anche Nilufar rimane sorpresa; Lorenzo dice a Sara che comunque ha provato belle cose con lei, ma sono state più forti le sensazioni provate con Sara, la quale capisce il corteggiatore anche se ammette che alcuni argomenti usati con lei avrebbe potuto evitarli, Lorenzo risponde che tutto pensava tranne che dichiararsi per Nilufar, la quale si dichiara molto “interdetta” e si era già preparata su come comportarsi qualora si fosse dichiarato per Sara. Jack dice “peccato” perché vede lo sguardo di Lorenzo per Sara più intenso e sostiene che abbia scelto Nilufar perché era quella più propensa a conoscerlo, Nilufar è perplessa che sia stata l’ultima esterna a fargli cambiare idea e lo terrà d’occhio qualora dica qualcosa di troppo a Sara; quest’ultima, pur rispettando la sua decisione, chiede il motivo della sua scelta, Lorenzo risponde che secondo lui Sara non è ancora uscita del tutto dalla sua storia precedente con Nicola, cosa su cui la tronista non concorda, mentre anche Giordano critica la scelta del corteggiatore, che a sua volta rivela di aver chiesto un parere anche alla madre. Emanuele interviene e plaude alla scelta “vera” di Lorenzo.

