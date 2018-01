BEAUTIFUL / Katie punta un telescopio verso villa Forrester: scopre un nuovo tradimento? (anticipazioni 30 ge

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 gennaio: Katie, dopo il licenziamento dalla Forrester Creations, è furiosa contro Quinn e le punta contro una pistola. Poi...

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Se fosse stata così attiva in occasione del suo matrimonio con Bill, forse il marito non le sarebbe stato soffiato dalla sua stessa sorella. Anche nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, infatti, Katie si troverà ad intromettersi in faccende che tutto sommato non la riguardano e che vedrà coinvolti Ridge e Quinn e il loro rapporto compromettente. Dopo essere stata licenziata dalla Fuller, infatti, la Logan si troverà a vivere un momento di rabbia e agitazione, comportandosi come mai accaduto in precedenza: prenderà la pistola di Charlie e la punterà contro la rivale, minacciando di ucciderla. Solo allora farà il suo ingresso in ufficio Ridge che riuscirà a riportare alla ragione la sua ex fidanzata, evitando che la situazione le sfugga di mano. Ma, anche se questo allarme potrà dirsi rientrato, poco dopo Katie confermerà di non avere nessuna intenzione di tirarsi indietro, continuando a tenere sotto controllo la coppia.

Beautiful: Katie punta un telescopio verso villa Forrester

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful nella quale vedremo Katie alle prese con la sua rabbia dopo il licenziamento dalla Forrester Creations. Per questo, tornata a casa, punterà un telescopio verso la villa dei suoi vicini per tenere sotto controllo i movimenti di Quinn. E le novità non tarderanno ad arrivare, in quanto la Fuller apparirà in compagnia di Ridge in atteggiamenti compromettenti, che manderanno la Logan su tutte le furie. Sarà testimone di un nuovo tradimento? Rick e Maya continueranno il loro soggiorno a Parigi ma non negheranno la propria preoccupazione per le sorti di Lizzie, che durante la loro assenza è stata affidata a Nicole. I coniugi Forrester si renderanno conto che qualcosa sta accadendo alla moglie di Zende, ma penseranno che sia troppo stressata a causa dei troppi impegni. La situazione però sarà ben diversa...

