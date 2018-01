BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ Gli impegni di lavoro allontanano la coppia e già si parla di crisi...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono allontanati a causa dei loro diversi impegni lavorativi. Ma la modella argentina non sembra affatto preoccupata per la lontananza...

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Le ultime settimane sono state felici per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che hanno trascorso tutto il tempo possibile insieme con vacanze a Dubai e sulla neve. Solo qualche giorno fa la modella argentina pubblicava una foto insieme al suo compagno da Cortina, dove aveva trascorso un weekend in compagnia anche di Santiago. Ma ora quella felicità appare solo un ricordo. La stagione di Iannone in sella alla sua MotoGp si è ufficialmente aperta e il pilota si appresta a riscattare una stagione deludente, conclusasi soltanto al 13° posto del mondiale. Per lui, la concentrazione è massima così come il desiderio di riscatto: "La pausa invernale è stata positiva, ho lavorato molto per migliorarmi fisicamente e penso di essere in buone condizioni. La Malesia è il posto ideale per capire effettivamente come sto, visto il clima. Obiettivi? Migliorare sensibilmente rispetto all'anno scorso, facendo un passo alla volta e partendo da una base di lavoro migliore". E mentre lui si preparara a dare il meglio con le nuove prove in Malesia, Belen in Italia non sembra particolarmente preoccupata...

Belen Rodriguez si diverte e dimentica Andrea Iannone?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono lontani a causa dei diversi impegni lavorativi di entrambi. Ma la modella argentina non sembra affatto preccupata dell'assenza del suo fidanzato, come da lei stessa dimostrato in occasione del party esclusivo organizzato nella festa a tema cubano dello stilista Alessandro Martorana. In compagnia di altri vip come la sorella Cecilia ma anche Melissa Satta, Elisabetta Gregoraci, la bella Belen è la regina della serata, divertendosi all'insegna di balli caraibici. E tra gli ospiti del festeggiato c'è anche Marco Borriello, ex fidanzato di Belen, con il quale lei è rimasta in ottimi rapporti anche dopo la rottura (la scorsa estate, Belen era stata invitata anche alla festa di compleanno organizzata ad Ibiza dal compagno). Secondo alcune voci, la ex coppia si sarebbe divertita molto insieme, dimostrando di essere ancora molto affiatata. E c'è già chi parla di crisi con Iannone...

© Riproduzione Riservata.