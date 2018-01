Bikini Lovers/ Giulia De Lellis lancia la nuova collezione: grande successo per il brand di costumi

Bikini Lovers, linea di beachwear giovane per chi ama distinguersi. Tra le ultime collezioni arriva quella di Giulia De Lellis, già a ruba sul sito!

30 gennaio 2018 Anna Montesano

Bikini Lovers, logo

Tra i brand più amati dalle più giovani oltre che dalle Vip e dalle blogger c'è sicuramente Bikini lovers. Come si legger sul sito della nota azienda: "Bikini Lovers è una linea di beachwear giovane per chi ama distinguersi, per chi vuole viversi il mare con uno stile unico e tutto made in Italy.Bikini lovers. Una filosofia tutta italiana dettata dalla passione e fuori dagli schemi: design e qualità pezzo per pezzo.La continua ricerca di tessuti all'avanguardia e la cura dei processi produttivi sono il nostro must conciliando alta qualità a prezzi contenuti. Bikini Lovers per le amanti di un way of style tutto da indossare". Un brand fresco, che accontenta tutti gusti e tutte le età con collezioni sempre nuove e collaborazioni fresche e originali.

LA NUOVA COLLEZIONE DI COSTUMI TARGATA "GDL"

Tra le ultime collaborazioni con Bikini Lovers c'è quella con Giulia De Lellis. La nota fidanzata di Andrea Damante e amatissimo volto social e televisivo ha lanciato proprio oggi la sua capsule di costumi che si ispirano ad una "Bond girl", una donna sicura, forte, elegante ma anche un po' sfrontata. Dalle 14.45 la collezione della De Lellis è online e in pochi minuti il sito è stato intasato dalle visite di ragazze e donne alla ricerca di uno dei nuovissimi modelli di Giulia. La De Lellis è infatti stata costretta a registrare un messaggio per le sue fan, avvisandole che il sito era impallato a causa delle tantissime visite per l'acquisto dei suoi costumi. Un nuovo successo per Bikini Lovers.

