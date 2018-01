Cos'è il clistere?/ Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta: la rivelazione choc in diretta (Isola dei Famosi 2018)

Cos'è il clistere? Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. la rivelazione dell'attrice durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2018 mette in imbarazzo un po' tutti...

Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta

Cos'è un clistere? La domanda è d'obbligo dopo il siparietto di ieri tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta a L'Isola dei Famosi 2018. Per comprendere il riferimento dell'attrice affidiamoci ad una fonte inattaccabile: l'enciclopedia Treccani. Per definizione il clistere è una "immissione di liquido (anche detto clisma, enema, enteroclisi, enteroclisma) nell'intestino per la via del retto, attuata con un irrigatore di vetro o di plastica munito di canna di gomma e cannula rettale, oppure con una pera di gomma munita di beccuccio". Certo ci sono clisteri e clisteri: dipende dal tipo di sostanze medicamentose aggiunte al liquido, ci sono così quelli evacuativi, purgativi, astringenti, sedativi, nutritivi. Nel caso della Perrotta, dunque, a che serviva questo clistere? Ovviamente a liberare l'intestino della Perrotta, che col cambio drastico di dieta, abitudini e latitudine ha certamente incontrato qualche problema di troppo ad evacuare. E chissà se ne incontrerà di nuovi, ora che il rapporto con la Rinaldi non "pompa" più come all'inizio...

L'ACCUSA DELLA RINALDI

Che a L'Isola dei Famosi 2018 regni il trash lo si è capito fin dalla prima puntata, quando si è dato ampio spazio ai bisogni fisiologici di un Giucas Casella deciso a svuotare la vescica nella prima serata di Canale 5 e ieri se n'è avuto conferma grazie allo scambio di vedute tra Nadia Rinaldi e l'ex tronista Rosa Perrotta. Tutto succede per una nomination di troppo, quello che la più giovane isolana rifila all'altra naufraga. La romana, punta sul vivo, non ci sta a sentire la Perrotta che motiva così la nomination:"Non riusciamo a costruire un solido rapporto". Allora rilancia:"Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". Questa confessione ha fatto immediatamente scattare la Perrotta, che ha replicato:"Che bella figura che hai fatto. Sì, sono stititca, ma ste cose potevi non dirlo. Bella figura". In effetti non il massimo della finezza...

