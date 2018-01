Cristiano Malgioglio Vs L'Isola dei Famosi 2018/ Il reality? "Meglio un film con Sharif su un canale egiziano"

Cristiano Malgioglio boccia il reality L'Isola dei Famosi 2018 e su Twitter ammette di aver guardato un film in egiziano, molto più interessante della diretta di Canale 5.

30 gennaio 2018 Hedda Hopper

Cristiano Malgioglio

Colpo di scena su Twitter e, in particolare, sui profili social di Cristiano Malgioglio. Il re del Grande Fratello Vip 2017 ha avuto modo di vedere la diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ma finendo per bocciare lo show. Alessia Marcuzzi forse non è molto colpevole di questa bocciatura ma sicuramente lo sono i suoi concorrenti e, in particolare, il triste spettacolo che abbiamo visto ieri sera a cominciare dalle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. La discussione che ha aperto la puntata e le accuse dell'attrice nei confronti dell'ex tronista sono finite sotto accusa ma, a quanto pare, Malgioglio non ha apprezzato e poco fa ha detto la sua su Twitter pubblicando un chiaro messaggio che ha trovato anche la compartecipazione dei suoi fan. In particolare, Malgioglio scrive: "Visto 10 mimuti di #isola e poi mi sposto su un canale egiziano e mi godo un bel film con Omar Sharif. Non ho capito nulla... ma era piu' intessante". Ecco il tweet:





Visto 10 mimuti di #isola e poi mi sposto su un canale egiziano e mi godo un bel film con Omar Sharif. Non ho capito nulla... ma era piu' intessante. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) 30 gennaio 2018

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip sa bene che Cristiano Malgioglio ha sempre cercato di indirizzare i giovani della casa verso uno spettacolo "pulito" facendo notare loro di essere in televisione e quindi sotto le telecamere. Proprio per via di questo ha sempre cercato di evitare liti e situazione scabrose come quelle andate in scena nella diretta di ieri sera ed è per questo che oggi ha bocciato il reality di Canale 5? Il paroliere non ha spiegato le sue ragioni ma ha lasciato l'interpretazione del suo tweet ai fan. Altri vip o altri concorrenti del Grande Fratello Vip o dell'Isola dei Famosi la pensano proprio come Malgioglio? Lo scopriremo al prossimo tweet.





