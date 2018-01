DEBORA CAPRIOGLIO/ "Da Kinski e Tinto Brass al matrimonio: così è iniziata la mia seconda vita"

Debora Caprioglio:l'attrice ospite di Marco Liorni a La Vita in Diretta ha ripercorso le tappe principali della sua vita. Dall'incontro con Kinski al film con Tinto Brass, fino al matrimonio

Debora Caprioglio a cuore aperto ospite de La Vita in Diretta. L'attrice, intervistata da Marco Liorni, ha ripercorso le tappe della sua giovinezza:"Sono ancora romantica, mi ha accompagnato tutta la vita questo mio aspetto. Ho ritrovato il mio vecchio diario, allora si usava che le canzoni venivano incollate al diario. Io mi ricordo che ritagliavo i testi e poi li ricalcavo e diventavano davvero la colonna sonora della mia vita". Su Rai Uno si è parlato anche del suo tormentato rapporto con l'eccentrico attore tedesco Klaus Kinski:"Quando le cose si vivono nell'incoscienza dei 18 anni si vivono diversamente. Mi ha sempre affascinato. Questo è stato il motivo che mi ha portato a fare questo lavoro: la curiosità. Lui era affascinante, grande cultura, grazie a lui ho conosciuto dei personaggi straordinari, questo amore per i testi classici, poi mi ha insegnato l'inglese e il francese...Finì perché ad un certo punto si è esaurita una fase. Non si sa mai perché le storie finiscono: certamente ha pesato la differenza d'età".

DA TINTO BRASS AL MATRIMONIO

Non c'è dubbio che il bagno di popolarità arrivò dopo la partecipazione da protagonista al film erotico "Paprika" di Tinto Brass. La Caprioglio racconta:"Mia mamma rispose al telefono a Tinto Brass quando mi cercò. Poi l'ho richiamato. Come la prese mio papà? Probabilmente non ha mai visto il film. In realtà non ne abbiamo mai parlato". Di certo c'è che la Caprioglio rispetto alla ragazza che accettò di girare quel film è una donna diversa, in cui la fede ha un'importanza preponderante. Il punto di svolta è stato senza dubbio il suo matrimonio con Angelo Maresca:"La mia seconda vita? Mi sono sposata con Angelo: è successo poco dopo l'Isola dei famosi, nel 2008. In realtà io ho sempre considerato il matrimonio come un passo serio e responsabile. Per questo ho aspettato i 40 anni. Poi è arrivato Angelo - un vero e proprio angelo - ed è stata per me una cosa molto bella".

