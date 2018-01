ENRICO NIGIOTTI / Foto, il cantante di X Factor 11 mette in mostra il suo fisico mozzafiato

È un periodo di grandi soddisfazioni per Enrico Nigiotti dopo il terzo posto a X Factor 11 e il successo del singolo Amore è. Ma non fa parlare di sé solo per la musica...

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è uno degli indiscussi trionfatori di X Factor 11, soprattutto grazie al suo singolo Amore è che continua ad ottenere ottimi risultati sul web e alla radio (la hit è già certificata Disco di Platino). Dalla finalissima del talent show di Sky Uno che si è tenuta nel dicembre 2017, la sua carriera è letteralmente esplosa con importanti risultati sotto ogni punto di vista: dall'ospitata ad Amici, programma che lo aveva lanciato ma dal quale Enrico si era auto-eliminato per amore, alla prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2018 in qualità di ospite (lo scorso anno era stato scartato nella categoria Giovani). E le novità per lui non sono finite qui, come lo stesso Nigiotti riporta nei suoi seguitissimi profili Instagram e Facebook. Dopo i fasti dell'Amore è, infatti, il cantautore toscano è tornato in studio di registrazione per il suo nuovo singolo, che dovrebbe preannunciare anche il primo album in uscita nel 2018.

Enrico Nigiotti e la sua foto hot

Ma non è solo la musica a far parlare i fan di Enrico Nigiotti. Il cantante recentemente ha infatti pubblicato su Instagram e Facebook una foto hot (clicca qui per vederla) nella quale mette in mostra il suo fisico mozzafiato lasciando davvero poco spazio all'immaginazione e seguendo in parte le ombre del collega Damiano dei Maneskin. In realtà, va precisato che Nigiotti non è nuovo a foto abbastanza provocanti e già qualche mese fa aveva pubblicato sul web un video particolarmente sensuale, pressoché senza veli. Un particolare da non sottovalutare, considerando che quando musica e sensualità si uniscono il risultato è assicurato. Le sue fan possono certo sorridere, come evidenziato dai tanti commenti felici pubblicati in risposta a questo scatto al quale Enrico ha aggiunto la semplice frase: "Quanto finisci l'allenamento e ti senti semplicemente Rocky".

