FAUSTO BRIZZI E CRISTIANA CAPOTONDI/ Foto, a pranzo il regista accusato di molestie e l'attrice a Roma

Fausto Brizzi e Cristiana Capotondi sono stati fotografati insieme durante un pranzo che si è tenuto in un ristorante del quartiere Prati di Roma.

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Fausto Brizzi e Cristiana Capotondi al ristorante (Dagospia)

Il regista Fausto Brizzi e l'attrice Cristiana Capotondi sono stati fotografati insieme a pranzo, a Roma. Le foto sono state pubblicate dal sito Dagospia. Il loro incontro si è tenuto in un ristorante nel quartiere Prati. Stando a quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, Fausto Brizzi, reduce dallo scandalo molestie che l'ha travolto ma reduce anche dal successo del cinepanettone Poveri ma ricchissimi (anche se il suo nome è stato omesso dai credits dopo l'inchiesta de Le Iene), e Cristiana Capotondi avrebbero chiacchierato ininterrottamente durante il pranzo. Il regista e l'attrice, entrambi romani, hanno lavorato insieme per tre film: la pellicola d'esordio di Brizzi, Notte prima degli esami, e i film Ex e Indovina chi viene a Natale?. Non è escluso, quindi, che Brizzi e la Capotondi abbiano parlato di un nuovo progetto professionale o che, invece, si sia trattato di un semplice pranzo in amicizia. Cristina Capotondi, infatti, durante i giorni più caldi riguardanti lo scandalo che ha travolto Brizzi, si è esposta in prima persona per difendere il regista.

FAUSTO BRIZZI DIFESO DA CRISTIANA CAPOTONDI

Queste furono le dichiarazioni dell'attrice romana: "Assisto con dolore alle accuse che stanno rivolgendo in queste ore a Fausto Brizzi. Con me si è sempre comportato da vero gentiluomo. Ti voglio bene signor F". Cristiana Capotondi fu contattata telefonicamente anche dalla Iena che si è occupata del caso, Dino Giarrusso, a cui ha rilasciato queste dichiarazioni, ribadendo il proprio pensiero circa questa vicenda: "Non ho commenti da fare su niente. Si tratta di una vicenda che mi addolora perché colpisce Fausto Brizzi. Con me il regista, lo dico e lo ripeto, si è sempre comportato da gentiluomo. Credo che gli organi di stampa non siano i luoghi preposti a rendere giustizia a queste donne". Recentemente, Fausto Brizzi, insieme alla moglie Claudia Zanella e alla loro figlia Penelope, sono stati paparazzati dal settimanale Oggi all'interno di un luna park. Il regista e sua moglie, a giudicare dalle foto, sono apparsi più sereni.

