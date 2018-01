FEDEZ/ Playlist per Leone: il pancione di Chiara Ferragni si muove “Vorrei ma non posto“

Fedez fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.

30 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Bye bye Italia. Fedez e Chiara Ferragni lasciano Milano per trasferirsi a Los Angeles dove trascorreranno gli ultimi mesi prima della nascita di Leone, che avrà così il doppio passaporto. “Questa è la nostra ultima domenica in questa casa a Milano. Andiamo a Los Angeles per tre mesi… Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Leoncino nella nostra famiglia”, ha scritto la fashion blogger su Instagram. “Utima Domenica Italiana! Ci aspetteranno 3 mesi e mezzo a Los Angeles e torneremo con il nostro piccolo Forse ci sentiremo meno spesso, mi mancherete”, ha aggiunto il rapper. Le ultime ore della coppia più social del momento sono state ampiamente documentate sui loro profili Instagram tra video e foto di cinema con gli amici e i parenti. Chiara Ferragni, ormai alla trentesima settimana di gravidanza, ha ricevuto in regalo da una cara amica delle cuffie per far ascoltare la musica al piccolo Leone nella pancia.

LA PLAYLIST DI FEDEZ PER LEONE

Nei video pubblicati nelle storie di Instagram dal rapper, si vede la pancia scoperta della Ferragni con dellle cuffie verdi appoggiate sopra. Intorno alla futura mamma, le future zie di Leone che accarezzano la pancia della sorella maggiore. Dopo avere fato ascoltare al piccolo la sua playlist preferita (senza troppo successo), Fedez ha deciso di far ascoltare al figlio le sue canzoni. Non poteva mancare “Vorrei ma non posto”, la canzone che ha fatto conoscere Fedez e Chiara, poiché la blogger e il suo cane vengono citati all’inizio del brano: “Proviamo con la canzone senza cui io e la mamma non ci saremmo incontrati”, dice il rapper nel video. La Ferragni garantisce che il piccolo si muove sentendo la canzone!

