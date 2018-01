FRANCESCO MONTE, PAOLA DI BENEDETTO/ La droga "di Eva Henger", l’ex di lei: sono guai! (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, arrivano i guai. Messaggio piccato dell'ex fidanzato di lei, accuse di droga di Eva Henger per lui. Ecco cosa sta succedendo sull'Isola dei Famosi 2018

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Francesco Monte e Paola Di Benedetto (Sito Ufficiale)

Durante la seconda puntata serale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è parlato del bacio tra Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, e Paola Di Benedetto, modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin. Le immagini in questione non sono passate inosservata al calciatore Matteo Gentili che, al momento della partenza per l'Honduras di Paola Di Benedetto, risultava ancora essere il fidanzato della modella anche se la coppia non si mostrava insieme sui social network da un bel po' di tempo. Sul web, c'è anche chi sostiene che Paola Di Benedetto sia partita per l'Isola da ragazza single. Come riporta il sito Vicolo delle News, quindi, Matteo Gentili, calciatore che milita nel Real Forte Querceta, club di Serie D, ha visto la scena e l'ha commentata con una battuta tramite una storia di Instagram: "Vai di briscola che io ci butto il carico". Questa battuta potrebbe essere un segnale riguardante il fatto che, tra i due, possa esserci ancora qualcosa in sospeso.

SCOPPIA LO "SCANDALO" DROGA

Il fidanzato o ex di paolo Di Benedetto non si è lasciato sfuggire la puntata di ieri dell'Isola dei Famosi 2018 e, secondo i fan che lo hanno seguito in diretta social, non hanno smesso di trovare collegamenti tra quello che diceva e quello che succedeva in tv. Il bacio tra lei e Francesco Monte non gli è andato giù e il pubblico è davvero convinto che ci sia ancora qualcosa di non detto e di non risolto tra loro, ma cosa ne pensa dello scandalo droga scoppiato ieri a inizio puntata? Sembra che in quel caso le bocche siano state ben cucite e che l'unica che abbiamo trovato la cosa scandalosa sia stata proprio l'accusatrice Eva Henger. Anche Paola di Benedetto non ha commentato quello che è successo durante la diretta di ieri sera, avremo modo di ascoltare il suo punto di vista durante i daytime di oggi su Italia1 o Canale 5? Gli occhi di tutti sono puntati su di lei e anche sul suo ex fidanzato che potrebbe rilasciare altri "commenti" via social.

NUOVO TRIANGOLO PER FRANCESCO MONTE?

Francesco Monte, quindi, potrebbe presto ritrovarsi coinvolto in un nuovo "triangolo" televisivo dopo ciò che è accaduto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Come ricordiamo, infatti, Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, ha deciso di lasciare l'ex tronista di Uomini e Donne, durante la propria permanenza nella casa, per iniziare una relazione con Ignazio Moser, figlio dell'ex campione di ciclismo, Francesco Moser. Monte fu lasciato praticamente in diretta durante una puntata serale del Grande Fratello Vip ed ebbe un confronto anche con Moser. In questo caso, Francesco Monte potrebbe essere il "Moser" della situazione anche se non è ancora chiaro, come scritto in precedenza, se Paola Di Benedetto sia partita per l'Isola da single o da fidanzata. Un altro fatto già noto è che il feeling tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è scattato addirittura prima dell'inizio del reality show vero e proprio. Già si parlava di flirt tra i due, infatti, anche nei giorni precedenti lo sbarco: sono bastati pochi giorni, poi, per arrivare al bacio.

