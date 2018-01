Flavio Montrucchio vs Chiara Nasti/ Il marito di Alessia Mancini risponde con un video (Isola dei Famosi 2018)

Flavio Montrucchio risponde alle critiche di Chiara Nasti con un video in difesa della moglie Alessia Mancini, paragonata ad un pesce scorfano (Isola dei famosi 2018).

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Chiara Nasti

Chiara Nasti ha ufficialmente lasciato L'Isola dei famosi 2018, considerata da lei una prova troppo difficile da affrontare. La influencer però ha lasciato il segno nella sua breve avventura durata soltanto una settimana, soprattutto per le sue affermazioni contro Alessia Mancini. Sebbene le due naufraghe non abbiano trascorso insieme i loro primi giorni nell'isola, la Nasti si è espressa in modo duro contro la collega definendola uno scorfano. Durante una seduta di pesca dall'Isola dei Peor, Chiara ha infatti affermato rivolgendosi ad Eva Henger: "Uno scorfano? È uguale ad Alessia Mancini! Ragazzi, c’è Alessia in acqua". Parole che non sono state mai ascoltate dall'ex velina, ma che non sono sfuggite al marito di lei Flavio Montrucchio: quest'ultimo ha deciso di dire la sua attraverso un video pubblicato nel suo profilo Instagram, usando la giusta dose di ironia necessaria in questo contesto (clicca qui per vedere il video).

Flavio Montrucchio e la frecciatina a Chiara Nasti

Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini, ha pubblicato su Instagram un video nel quale spiega le caratteristiche del pesce scorfano, chiamato in causa da Chiara Nasti durante la sua breve avventura a L'Isola dei famosi 2018. Ha quindi spiegato come ci sia molto dietro un aspetto non certo bellissimo: "Ho scoperto dopo 15 anni di essere un conoscitore di un pesce molto importante: lo scorfano. Volevo darvi qualche consiglio su come trattare questo pesce. Oltre al suo aspetto, al suo interno ha una carne dolcissima e soprattutto è la testa che conta. Mi raccomando, lo scorfano trattatelo bene..." Richiesta che ovviamente viene fatta nei confronti della moglie Alessia, la cui avventura in Honduras si sta dimostrando più complessa del previsto. La Mancini, infatti, continua ad essere accusata di essere una 'maestrina' e di voler comandare a bacchetta gli altri naufraghi.

© Riproduzione Riservata.