Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati/ Foto, il sì a Las Vegas

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati: il settimanale Chi mostra in esclusiva le foto del matrimonio, celebrato lo scorso novembre a Las Vegas.

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono ufficialmente marito e moglie. La giornalista, scrittrice e neocandidata alla Camera per il Pd nel collegio Matera - Melfi, in Basilicata e l’attore si sono sposati lo scorso novembre in quel di Las Vegas. La notizia, circolata in questi giorni, trova conferma anche sul settimanale Chi nel numero in edicola domani, mercoledì 31 gennaio. Il magazine diretto da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva tutte le foto del giorno più bello di Francesca Barra e Claudio Santamaria di cui ha fornito una piccola anticipazione Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram. I due, insieme da circa un anno e finiti nel mirino degli haters che hanno rivolto parole pesantissime a Francesca Barra, hanno deciso di mantenere segreta la notizia fino ad oggi. «Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e ci siamo sposati. Per il viaggio di nozze siamo andati in Vietnam. Un’esperienza piena d’amore» - ha dichiarato la giornalista a Chi – «Mancavano soltanto i nostri figli», dice Francesca Barra. «Infatti si sono offesi. Recupereremo. Quest’estate ci sposeremo in Basilicata e sarà una festa solo per noi. Non abbiamo ancora deciso la data perché Claudio sarà su due set, ma troveremo un giorno, come abbiamo fatto in America».

CLAUDIO SANTAMARIA CONFERMA LE NOZZE

Il primo a confermare il matrimonio è stato Claudio Santamaria. L’attore ha annunciato di aver sposato Francesca Barra attraverso un video pubblicato sui social. «Rispondo a una domanda che ci state facendo nelle ultime ore e cioè se sosterrò mia moglie Francesca», dice l’attore con la fede al dito riferendosi all’impegno politico di Francesca Barra che ha poi spiegato di aver parlato con Claudio Santamaria prima di accettare la proposta del PD – «Prima di accettare, ne abbiamo discusso a lungo. Claudio mi appoggia e, quando sarà libero da impegni e set, sarà al mio fianco». La coppia, dunque, non solo si è sposata, ma è pronta ad affrontare i futuri impegni professionali. Mentre Claudio sarà impegnato sul set, la Barra si occuperà di politica nella sua Basilicata.

