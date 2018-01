HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 30 gennaio 2018)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, alla regia Alfonso Cuarón.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film fantastico in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFFE

Il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban va in onda su Italia 1 oggi, martedì 30 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola fantastica che è ispirata all'omonima opera romanzata dalla scrittrice inglese J. K. Rowling, si tratta della terza pellicola della saga cinematografica dedicata al giovane mago più amato al mondo. Con la regia di Alfonso Cuarón, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban presenta atmosfere più dark rispetto ai due film precedenti. Nel cast ritroviamo i tre protagonisti principali dell'intera saga, ovvero Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Rupert Grint, che veste i panni di Ron Weasley, è un interprete britannico classe 1988. Reso noto in tutto il mondo proprio dal personaggio di Ron, l'attore ha preso parte anche altre produzioni cinematografiche, anche se di minor successo e risonanza internazionale. Tra queste è possibile citare Prigionieri del ghiaccio, Charlie Countryman deve morire, In viaggio con Evie e Cherrybomb. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è uscito nei cinema internazionali nel giugno del 2004, ottenendo un ottimo riscontro in termini di incasso. Nel corso dell'intera programmazione la pellicola ha superato l'ottimo traguardo dei 796 milioni al box office, pur tuttavia non avvicinandosi nemmeno lontanamente agli incassi collezionati dai due capitoli precedenti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN, LA TRAMA DEL FILM

Dopo l'ennesima nottataccia trascorsa a casa Dursley, il giovane maghetto Harry decide di fuggire da quell'incubo. Rimasto solo e spaesato, all'improvviso, viene avvicinato da un minaccioso cane dallo sguardo austero e poco rassicurante. Dopo pochi secondi si materializza il Nottetempo, uno strampalato e curioso autobus che solo i maghi sono in grado di vedere. Al termine del viaggio il mago viene condotto al Paoiolo Magico, dove incontra anche Ron e Hermione. Il nuovo anno scolastico alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts sta per iniziare ma una minaccia terrificante incombe sul povero Harry. Un mago potente e senza scrupoli, Sirius Black, è appena evaso da Azkaban ed ha intenzione di uccidere Potter. La notizia provoca fermento ed allarmismo anche ai piani alti di Hogwarts, tanto da spingere il ministro Caramell a ricorrere all'impiego dei Dissennatori, potenti forze magiche che sorvegliano la prigione di Azkaban.

