I NOMINATI, ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Nadia, Francesca e Rosa: perché e chi rischia di essere eliminata

Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le nominate della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018? Chi sarà eliminata la prossima settimana?

30 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Nadia, Rosa e Francesca nominate

Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta sono le tre nominate della seconda settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Un trio tutto al femminile si contendono due posti da titolari. Infatti, solo una tra le tre isolane, dovrà lasciare il gioco dopo appena 21 giorni di permanenza. L'ex Pupa, con tre voti, ha pagato, forse, il duro scotto di aver subito i morsi della fama, di essere stata poco collaborativa e, forse, ritenuta, dal resto del gruppo troppo plateale, alimentando, il lecito dubbio: "Ci è o ci fa?!" Anche persone, con cui, ha stretto amicizia, prima e durante l'avventura in Honduras come Nino Gaspare Formicola, Franco Terlizzi e Giucas Casella, l'hanno 'tradita' facendo un gruppo a parte, molto più vicino, a quello dei giovanissimi, capitanato da Francesco Monte con Marco Ferri, suo vice in carica. L'ingresso in gara, però, di Elena Morali, sembra, nel giro di poco tempo, aver galvanizzato l'ex gieffina che ha tirato fuori un'improvvisa e contagiosa carica. E' diventata, in meno di sette giorni, anche la nuova beniamina della Gialappa's Band che le hanno dedicato una serie di esilaranti filmati, in cui utilizza il seno esplosivo per rompere i cocchi. E' finita nuovamente sulla spiaggia dei Peggiori.

NADIA RINALDI SUPERNOMINATA DELL'ISOLA DEI FAMOSI

Nadia Rinaldi, dopo Eva Henger, guida la carica delle 'vecchie glorie' dello spettacolo contro lo strapotere del gruppo dei giovani che, ultimamente, nei reality, sembrano avere la giusta voglia di emergere e la sete di vittoria. L'ex concorrente de La Talpa riceve sei nomination, lamentandosi di non essere stata integrata a pieno dal resto dei compagni di viaggio. Nel corso della serata, si commuove per il figlio Riccardo che non ha voluto organizzare la sua festa per i 18 anni, non prima del ritorno della mamma dall'Honduras. Ha, inoltre, litigato pesantemente con Rosa Perrotta che non sembra aver apprezzato il suo spirito materno quando, di fronte ad un serio problema di salute, si è prodigata, per farle un clistere. Il suo nome è stato fatto, in sede di nomination, ben sei volte, ovvero da Paola, Filippo, Rosa, Francesco, Marco e Jonathan. Al televoto, sembra, al momento, essere la più svantaggiata. Magari i fan, di sempre, potranno sostenerla, ancora una volta, in questa tortuosa avventura, decretando un vero colpo di scena. Si sa che, mai come in questi casi, la speranza è l'ultima a morire...

ROSA PERROTTA NOMINATA DAL LEADER ALESSIA MANCINI

Rosa Perrotta è il terzo nome scelto dal leader Alessia Mancini. Dopo essere stata pesantemente bombardata di critiche, nel corso di tutta la settimana, l'ex valletta di Passaparola ha goduto, a pieno, dei privilegi di Migliore della prova, muovendo la propria vendetta nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Durante la prima fase di votazione, la modella viene scelta due volte: da Bianca Atzei e Nadia Rinaldi. Chissà se, anche questa, volta, il pubblico di Uomini e Donne, sosterrà la propria beniamina, conducendola, dritta dritta, all'ambitissima meta, sbaragliando l'agguerrita concorrenza? Ancora al pubblico, la possibilità di scegliere chi dovrà abbandonare l'isola dei famosi, tra questo trio tutto attraverso le varie le modalità di voto: sul sito ufficiale isola.mediaset.it, cliccando qui; attraverso la app Mediaset FAN; inviando un SMS al numero 477 000 3; oppure attraverso la novità di questa edizione, la chat Messenger della nostra pagina Facebook.

© Riproduzione Riservata.