IL SEGRETO / La resa dei conti a Los Manantiales: Lucia viene cacciata di casa? (Anticipazioni 30 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 gennaio: Lucia viene finalmente cacciata da Los Manantiales da Camila e Hernando? Carmelo scopre una triste verità su Adela.

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Una nuova puntata de Il Segreto verrà trasmessa oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, ovvero al termine delle fasce quotidiane de L'Isola dei famosi 2018 e di Amici. Gli abitanti di Puente Viejo si troveranno a fare i conti con nuovi problemi, a partire da Fe, chiamata ad affrontare la nuova intromissione di Donna Francisca nel suo rapporto con Mauricio: la ricca signora ha trovato la moglie perfetta per il suo fedele collaboratore e ha deciso che dovrà sposarla per Procura, senza che i due si incontrino neppure una volta. Il capomastro, come sua abitudine, non avrà nulla da eccepire e si preparerà ad eseguire gli ordini della sua padrona. Ma Fe sarà di opinione decisamente contraria, pronta a lottare per non perdere l'uomo che ama. Sarà una vera battaglia contro il tempo: riuscirà ad avere la meglio su Donna Francisca questa volta? Mentre la domestica avrà il suo bel da fare a combattere per amore, la Montenegro avrà ben altro a cui pensare: dopo la morte di Don Eusebio, che ne sarà di Cristobal Garrigues?

Il Segreto: Lucia viene smascherata?

Nell'appuntamento odierno con Il Segreto, continuerà ad esserci grande apprensione a causa della morte di Don Eusebio: quest'ultimo rappresentava per Severo l'unica speranza di potersi liberare del suo peggior nemico, ma ora senza di lui chi lo aiuterà? Eppure, anche in questo complicato momento, la stranezza dell'intendente apparirà evidente. Sarà Donna Francisca ad approfittare della situazione? Carmelo sarà disperato dopo la partenza di Adela per l'Inghilterra. Deciderà quindi di rivolgersi a Gracia per scoprire quali siano i veri motivi di questo viaggio e la scoperta sarà per lui una doccia gelata: sebbene lui e Adela provino dei forti sentimenti l'uno nei confronti dell'altra, lei non riesce a dimenticare quanto accaduto in occasione della morte del marito... Il piano di Camila e Hernando a Los Manantiales sembrerà avere raggiunto i risultati sperati: le vere intenzioni di Lucia saranno svelate e la terribile donna si troverà faccia a faccia con le persone che ha fatto soffrire. Non le resterà che un'unica possibilità ovvero lasciare le sorgenti...

© Riproduzione Riservata.