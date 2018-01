IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 30 gennaio 2018)

Il texano dagli occhi di ghiaccio, il film in onda su Iris oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Sondra Locke, Chief Dan George, alla regia Clint Eastwood. Il dettaglio della trama.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Il film Il texano dagli occhi di ghiaccio va in onda su Iris oggi, martedì 30 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola western del 1976 che è stata diretta come altre numerose pellicola del genere da un mostro sacro del cinema internazionale del calibro di Clint Eastwood, uno dei registi e attori statunitensi più amato al mondo. Oltre ad averne curato la regia (come accade in moltissimi film diretti da Eastwooed) l'attore è anche il protagonista della storia. Accanto a lui nel cast di Il texano dagli occhi di ghiaccio, troviamo anche Sondra Locke, Chief Dan George e John Vernon. Le musiche del film sono invece state affidate a Jerry Fielding, musicista e compositore americano noto per aver curato le colonne sonore di film come Fuga da Alcatraz, Il mucchio selvaggio, Improvvisamente, un uomo nella notte e Che botte se incontri gli "Orsi". Grazie alla colonna sonora di Il texano dagli occhi di ghiaccio, Jerry Fielding ha ricevuto una nomination agli Oscar nel 77. Sondea Locke e Clin Eastwood hanno già collaborato nel film Coraggio... fatti ammazzare. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, LA TRAMA DEL FILM

Dopo aver dedicato la sua intera esistenza a famiglia e lavoro nel suo piccolo appezzamento di terreno, la vita del povero Josey Wales sta per cambiare irrimediabilmente. Al termine di una rappresaglia messa a segna da alcuni soldati nordisti, sua moglie e sua figlia vengono barbaramente uccise. L'uomo ha perso tutto e nella disperazione più assoluta, decide di unirsi all'esercito sudista, nella speranza di trovare una degna vendetta per la morte della sua famiglia, eliminando i responsabili degli omicidi. Al termine della guerra di secessione, grazie al suo infallibile intuito, riesce a prevedere l'imboscata dei nordisti perpetrata ai danni dei suoi compagni. Dopo aver compiuto una vera e propria strage tra le file dell'esercito nordista, diviene uno dei criminali più ricercati del West.

