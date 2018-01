ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Pagelle e Nomination: Eva Henger show, Francesca Cipriani attrice?

Il meglio e il peggio della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2018, con le pagelle e i video della serata di Canale 5. Gravi accuse, eliminati e nominati.

Isola dei Famosi 2018

Il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi ha regalato scintille fin dagli inizi di puntata. Si parte con le gravissime parole di Eva Henger a Francesco Monte, accusato di aver portato della droga in Honduras. Un violento scontro verbale si è scatenato in diretta, con Monte che ha promesso provvedimenti legali. Ci ha pensato la Marcuzzi a riportare la calma, aprendo all'ingresso di Simone Barbato in sostituzione di Chiara Nasti. Le sorprese durante la serata non sono mancate: oltre al comico di Zelig, gli autori hanno deciso di inserire all'interno del gioco Elena Moriali, ex studentessa della Pupa e Il Secchione. Il televoto, che metteva a confronto Eva Henger e Marco Ferri, ha visto la showgirl arrendersi alla volontà popolare. Eva è stata eliminata, probabile che abbiano inciso le gravi accuse rivolte a Monte. Divertenti i siparietti della prova settimanale, con un Giucas sempre protagonista: questa volta il mentalista è riuscito a non classificarsi tra gli ultimi del gruppo.

Isola dei famosi, Francesca Cipriani in nomination

Francesca Cipriani si è messa in evidenza durante le nomination, sfogando tutta la sua rabbia contro i compagni per averla votata: "Mi aspettavo un minimo di tatto, sono stata veramente male e nessuno mi ha tenuta in considerazione". In realtà è probabile che i continui piagnistei della Cipriani abbiano già stancato i compagni di avventura, che l'hanno spinta al prossimo televoto. Francesca, infatti, è a rischio eliminazione, assieme a Rosa e Nadia. Quest'ultima sembra la naufraga più a rischio, non avendo legato particolarmente coi compagni: si è esposta poco e il suo carattere burbero potrebbe complicare la permanenza sull'isola. Di certo l'esito del televoto non si preannuncia scontato, i prossimi giorni potrebbero influire molto sulle decisioni del pubblico. Parte il conto alla rovescia per la terza puntata dell'Isola dei famosi, una nuova settimana è alle porte: temporali, imprevisti e nuove prove attendono i nostri naufraghi. L'avventura è appena iniziata...

