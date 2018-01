Il Commissario Montalbano / Anticipazioni, Salvo e Livia si sposano? Le immagini del sì e un dubbio

Il Commissario Montalbano, Salvo e Livia si sposano? Tv Sorrisi e Canzoni mostra le immagini del tanto atteso si ma che si tratti di un sogno del protagonista?

30 gennaio 2018 Anna Montesano

Il commissaro Montalbano

Tv Sorrisi e Canzoni racconta del possibile matrimonio del commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti. Il velo e il bouquet da sposa di Livia, Sonia Bergamasco, ci sono. C'è il profumo di fiori d'arancio nella prossima serie di "Il commissario Montalbano" in onda con due nuovi film, il 12 e il 19 febbraio su Rai Uno. In entrambi, "La giostra degli scambi" e "Amore", il maggiore indiziato nei casi che il commissario di Vigata si trova a cercare di risolvere è proprio lui: l'amore. Il sentimento che Andrea Camilleri declina in modi diversi nei due episodi. Il commissario sembra per la prima volta arrendersi nei nuovi episodi, non solo nelle indagini ma anche con Livia, come dimostrano le foto apparse su Tv Sorrisi e Canzoni.

SALVO E LIVIA A NOZZE: SOLO UN SOGNO?

Riguardo il possibile matrimonio con Livia c’è chi pensa che si tratti solo di un sogno del Commissario. La scena è infatti a dir poco suggestiva: Salvo si dirige infatti verso l’altare allestito davanti alla sua casa in riva al mare. Ricordiamo che il Commissario Montalbano è tratto dai romanzi di Andrea Camilleri che racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata, in ogni episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, e i più svariati casi spinosi della località siciliana. Grazie in particolare al suo profondo intuito e allo spiccato acume investigativo, l'antieroe Montalbano riesce sempre a cogliere la pista giusta. Ci aspettano quindi a febbraio due appuntamenti ricchi di mistero.

© Riproduzione Riservata.