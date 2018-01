LA GUIDA INDIANA/ Su Iris il film con Clint Walker e John Russell (oggi, 30 gennaio 2018)

La guida indiana, il film in onda su Iris oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Clint Walker e John Russell, alla regia Gordon Douglas. La trama del film nel dettaglio.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Iris

ALLA REGIA GORDON DOUGLAS

Il film La guida indiana va in onda su Iris oggi, martedì 30 gennaio 2018, alle ore 23.50. Una pellicola cinematografica del 1959 che è stata diretta da Gordon Douglas, regista statunitense passato alla storia del cinema internazionale per aver diretto capolavori come Omicidio al neon per l'ispettore Tibbs, L'oro dei sette santi, Jean Harlow, La donna che non sapeva amare, Desiderio nel sole e L'urlo dei comanches. Nel cast di attori principali de La guida indiana troviamo invece due star del cinema western a stelle e strisce come Clint Walker e John Russell. L'intera trama del film ha tratto spunto dall'omonima opera romanzata da che racconta le gesta di Luther Sage Kelly, che nel film è interpretato da Clint Walker. Quest'ultimo è un interprete americano principalmente noto per il personaggio di Cheyenne Bodie di cui ha vestito i panni per ben sette anni nell'omonima serie tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA GUIDA INDIANA, LA TRAMA DEL FILM

Luther Kelly è un abilissimo cacciatore che conosce alla perfezione il territorio che circonda Yellowstone. Grazie alle sue straordinarie capacità e conoscenze viene assoldato dal capitano Towns, maggiore dell'esercito statunitense che ha intenzione di invadere il territorio occupato dalle tribù Siuox stipate proprio nei pressi di Yellowstone. Luther rifiuta con estrema fermezza l'offerta, inimicandosi gran parte dei soldati guidati da Towns. Nel frattempo il cacciatore fa la conoscenza del giovane Anse, che ben presto diventa il suo fidato aiutante. I due si incamminano nel bel mezzo del territorio occupato dagli Siuox e lungo il tragitto vengono catturati da una tribù di indiani. Per fortuna viene risparmiata loro la vita perché Luther salva la figlia del capo tribù, rimasta ferita nel corso di un conflitto a fuoco. Dopo aver conquistato nuovamente la libertà Kelly e Anse si imbattono nuovamente in alcuni membri della tribù Siuox, compresa Wahleeah, la giovane donna salvata da Luther alcuni giorni prima. Le condizioni della ragazza sono gravi e Luther offre il suo aiuto per tentare di salvarle di nuovo la vita.

