LA RIVINCITA DELLE BIONDE/ Su Tv8 il film con Reese Witherspoon (oggi, 30 gennaio 2018)

La rivincita delle bionde, il film in ponda su Tv8 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, alla regia Robert Luketic. Il dettaglio.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST REESE WITHERSPOON

Il film La rivincita delle bionde va in onda su Tv8 oggi, martedì 30 gennaio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola che è stata diretta da Robert Luketic ed è stata realizzata nel 2001 e interpretata da Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis e Jennifer Coolidge. Il film ha riscosso un discreto successo ed un'ottima risonanza internazionale, tanto che nel 2003 e nel 2007 sono stati realizzati due sequel. Il primo, intitolato Una bionda in carriera è stato interpretato sempre da Reese Witherspoon, mentre il secondo ha assunto le forme di un vero e proprio musical. La colonna sonora de La rivincita delle bionde è stata curata da da Rolfe Kent, musicista e compositore inglese noto per aver realizzato e arrangiato le musiche di film molto noti come Thank You for Smoking, Gambit - Una truffa a regola d'arte, Sideways - In viaggio con Jack, Topsy-Turvy - Sotto-Sopra e Sideways - In viaggio con Jack, per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come miglior colonna sonora. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA RIVINCITA DELLE BIONDE, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è la giovane bionda ed affascinante Elle Woods, fashion victim ed amante del lusso e della bella vita. Trascorre le sue giornate sorseggiando cocktail con le sue migliori amiche o aggiornando costantemente il suo guardaroba nelle più costose boutique della città. Ha un cane, il piccolo Tyson, ed è fidanzata con Warner un aspirante uomo politico la cui carriera sta per decollare. Quest'ultimo, una sera, decide di troncare definitivamente la loro storia, accusando Elle di essere una donna viziata e con poche ambizioni. Urtata nell'animo, la giovane decide di tirare fuori le unghie e dimostrare a se stessa a Warner il suo reale valore. Per farlo decide di iscriversi a giurisprudenza ad Harvard, proprio la stessa facoltà frequentata dal suo ex ragazzo. Dopo aver scombussolato le vite di studenti e professori, Elle si rivela essere un'eccellente avvocatessa, tanto da riuscire a porre rimedio ad una complicatissimo caso.

