MANUEL AGNELLI / Il leader degli Afterhours condurrà su Rai 3 'Ossigeno', programma in onda dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio Manuel Agnelli condurrà su Rai 3 'Ossigeno', un programma nel quale la musica si unirà alla discussione di temi sociali e d'attualità con l'intervento di grandi ospiti.

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Manuel Agnelli

Archiviata momentaneamente la sua avventura ad X Factor, Manuel Agnelli torna in televisione per condurre un programma tutto suo. La voce circolava già da qualche tempo e finalmente è diventata ufficiale: la trasmissione che metterà alla prova il leader degli Afterhours si intitolerà 'Ossigeno' (titolo di un brano degli Afterhours del 1995) e andrà in onda su Rai 3 in seconda serata a partire dal 15 febbraio. Si tratterà di una sorta di talk show nel quale, attraverso il confronto con ospiti musicali e non solo, verranno chiamati in causa temi di attualità come l'identità sessuale, ma anche musica, cinema e arte nel complesso. Il comunicato stampa della Rai precisa: "Le puntate di Ossigeno saranno costruite attorno a temi ispirati dai protagonisti in studio, con l'obiettivo preciso e dichiarato di utilizzare la musica come strumento per realizzare un programma dove si suoni musica al di fuori del comune, ma che vada oltre la musica. L'identità sessuale, il pregiudizio, la provocazione fino all’estremo, la rabbia, il cinema, la letteratura, l'arte, il confronto con gli altri e con se stessi, saranno alcuni dei temi di discussione delle varie puntate".

Manuel Agnelli presenta il suo programma 'Ossigeno'

Oltre ad esserne il conduttore, Manuel Agnelli sarà anche uno degli autori del nuovo programma 'Ossigeno' insieme a Sergio Rubino, Massimo Martelli, Paolo Biamonte. La regia sarà affidata a Gaetano Morbioli, mentre la direzione della fotografia sarà di Massimo Pascucci. Dal club Lanificio di Roma, il giudice di X Factor darà un racconto inedito dell'Italia, passando attraverso le città più importanti per la musica come Bologna, Torino e Milano. E insieme alla parte dedicata al talk show, ci saranno anche alcune sue esibizioni in studio. Continua il comunicato ufficiale della Rai: "Così come avviene con le parole, Manuel Agnelli si racconterà in musica e le sue performance avranno il crisma dell'unicità e della sorpresa. (...) E nel suo mondo entreranno gli amici di una vita, rockstar internazionali e grandi firme della musica italiana, scrittori, attori, performer, personaggi di culto".

© Riproduzione Riservata.