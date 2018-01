MARIANO CATANZARO, UOMINI E DONNE/ Video, test d'ingresso per le corteggiatrici: “Maria fai entrare il letto!”

Mariano Catanzaro, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha sottoposto le corteggiatrici ad una specie di test d'ingresso composto da prove molto particolari...

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Mariano Catanzaro, test d'ingresso per le corteggiatrici (Canale 5)

Mariano Catanzaro, nuovo tronista di Uomini e Donne, già ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper, ha trovato subito il modo per rendere il suo trono più pepato e, sicuramente, più simpatico e meno polemico dei suoi colleghi tronisti. In perfetta linea con il personaggio che ha saputo crearsi all'interno dello studio del programma condotto da Maria De Filippi, Mariano Catanzaro ha ideato una specie di test d'ingresso, stilando una serie di prove decisamente sui generis per farsi un'idea sulle corteggiatrici che ha davanti. La prima di queste prove, presentate rigorosamente in dialetto napoletano, è stata la seguente: O’ stacc’ e’ cosc’ (trad. "Lo stacco di coscia"). Per la prova, sono state scelte Manuela e Federica (quest'ultima, scelta da Tina Cipollari, eletta "consigliere" ufficiale da Mariano, per la disperazione di Maria De Filippi). La seconda prova è stata la seguente: Damm’ nu’ bac’ (trad. "Dammi un bacio"). Anche in questo caso, Mariano ha delegato a Tina la scelta delle ragazze, chiamate a baciarlo sul collo oppure "'ngoppa o mus'". Maria De Filippi ha esternato la propria perplessità: "Mariano, ma neanche ti conoscono!".

IL COMMENTO NEGATIVO DI EMANUELE MAUTI

Mariano Catanzaro si è fatto baciare dalle ragazze rigorosamente bendato. La terza prova ha avuto il seguente titolo: Comm’ mammt t’ha fatt’ (trad. "Come tua madre ti ha fatto"). Nonostante il titolo quasi hard, la prova consisteva soltanto nel far indossare un semplice pigiama alle corteggiatrici scelte. Al centro dello studio, inoltre, è stato piazzato addirittura un letto matrimoniale! Mariano Catanzaro, in breve, ha tentato di rompere il ghiaccio, mettendo subito a loro agio le corteggiatrici, usando l'arma della simpatia. Nonostante ciò, c'è qualcuno che non ha gradito. Emanuele Mauti, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Sonia Lorenzini, infatti, ha commentato negativamente questo siparietto, utilizzando, forse, termini anche troppo esagerati nei riguardi delle corteggiatrici che si sono prestate alla gag: "Contente loro di ridicolizzarsi così! Sicuramente non saranno contente le altre donne di fare una figura così becera di fronte a tutti".

