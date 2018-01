MARK SALLING MORTO/ Ultime notizie, L'attore di Glee si è suicidato?

Mark Salling è morto. L'attore, diventato celebre per la serie tv Glee, è stato trovato privo di vita. Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe suicidato.

30 gennaio 2018 Redazione

Mark Salling è morto [Twitter]

Mark Salling, uno dei protagonisti di Glee, è morto. Nei mesi scorsi, l'attore era stato giudicato colpevole per possesso di materiale pedopornografico e a marzo sarebbe arrivata la sentenza ufficiale che ne avrebbe stabilito la pena. A lanciare la notizia è stato TMZ mentre il sito Usa Today ha parlato con l'avvocato dell'uomo, Michael Proctor: ha confermato la morte del suo assistito ma non ha voluto specificarne, al momento, la causa. Queste le parole rilasciate: "Posso confermare che Mark Salling è morto questa mattina, presto. Mark era una persona gentile e amorevole, di grande creatività, che stava facendo del suo meglio per espiare alcuni errori seri e di giudizio. La famiglia Salling apprezza il sostegno ricevuto e chiede che la loro privacy sia rispettata". Secondo alcune indiscrezioni, Salling si sarebbe suicidato nel Los Angeles, un fiume che nasce nella San Fernando Valley sulle Simi Hills e sulle Santa Susana Mountains. Attualmente, la polizia sta conducendo un'inchiesta sulla sua morte.

MARK SALLING: I PROBLEMI CON LA LEGGE E LA CONDANNA

Come anticipato, Salling stava aspettando che la corte lo condannasse per l'accusa di materiale pedopornografico. A marzo 2018 si sarebbe dovuto presentare al processo a suo carico e scoprire, così, la pena inflittagli. Aveva accordato un patteggiamento, raggiunto con i pubblici ministeri federali in ottobre, in cui ammetteva di possedere immagini pornografiche di bambini in età prepuberale. Secondo quanto emerso, dopo un mandato di perquisizione, erano state rilevate più di 50.000 immagini di pornografia infantile sul computer di Salling e una pen drive. L'attore era stato arrestato nel dicembre 2015 dopo che una task force aveva ottenuto un mandato di perquisizione nella sua abitazione sulle colline di San Gabriel. La pena detentiva prevista era da quattro a sette anni. Gli sarebbe stato anche richiesto di registrarsi come molestatore sessuale, pagare un risarcimento e rispettare le restrizioni su dove vivere. Il grande pubblico lo aveva conosciuto come interprete del personaggio di Noah Puckerman nella serie tv "Glee"

