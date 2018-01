Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: corteggiatrice sempre più chiusa, perderà il suo tronista?

La veneziana Marta Pasqualato è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La ragazza sembra in difficoltà a confronto con la rivale Virginia Stablum.

30 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Il tronista Nicolò Brigante

Oggi pomeriggio, martedì 30 gennaio, torna il trono classico di Uomini e Donne sulle vicende del tronista Nicolò Brigante. Per lui quattro corteggiatrici Debora, Marta, Virginia e Virginia. La due “preferite” di Brigante sono Marta Pasqualato e Virginia Stablum, ma sembra che il tronista sia più interessato alla trentina. La prima esterna è quella con Marta: la ragazza confessa che ci sono alcuni argomenti che tendono a farla chiudere in se stessa, come per esempio quando si parla di suo padre. Nicolò si mostra molto dolce e tra i due scatta il primo bacio. Dopo l’esterna di Virginia in cui non manca un bacio tra i due, Marta cesce dallo studio correndo! Nicolò la raggiunge nel backstage per chiarire, mentre Maria chiede alla corteggiatrice di rientrare in studio. Dopo aver visto la seconda esterna di Nicolò e Virginia, Marta dice di volersene andare perché si sente troppo umiliata. La ragazza lascia nuovamente lo studio e viene nuovamente seguita da Nicolò.

MARTA PASQUALATO ELIMINATA

Dopo l’ultima registrazione del trono classico, le cose si sono messa male per Marta Pasquato, protagonista di una segnalazione di Gianni Sperti. L’opinionista ha raccontato a Nicolò Brigante che la ragazza avrebbe – da quando è iniziata la sua partecipazione a Uomini e Donne – una pseudo storia con un ragazzo che studia Medicina a Ferrara. La veneziana ha confermato la conoscenza ma ha spiegato di essere legata a lui da una profonda amicizia che va avanti da oltre 6 anni. Il tronista ha chiesto a Marta di contattare telefonicamente il ragazzo, ma Marta ha rifiutato. Il rifiuto della ragazza ha spinto il tronista a eliminarla. Finita la registrazione, Marta ha pubblicato su Instagram una citazione di Kant: “Pazienta per un poco: le calunnie non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo: tra non molto essa apparirà per vendicare i tuoi torti”. La Pasqualato vuole dimostrare al siciliano di non aver assolutamente nulla da nascondere? Nicolò cambierà idea?

