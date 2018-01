Massimiliano Caroletti/ Il marito di Eva Henger su Instagram: "Non ve la meritate" (Isola dei Famosi 2018)

Massimiliano Caroletti ha commentato l'eliminazione di Eva Henger da L'Isola dei Famosi, pubblicando un post polemico sul proprio profilo ufficiale Instagram.

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger (Instagram)

Massimiliano Caroletti, produttore cinematografico, è il marito di Eva Henger, la prima concorrente eliminata della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Caroletti ha presenziato in studio, tra il pubblico, nello spazio riservato ai parenti e amici dei concorrenti in gara, insieme a Mercedesz Henger, ex concorrente dell'Isola e una dei due figli che Eva Henger ha avuto da Riccardo Schicchi. Massimiliano Caroletti, prima dell'inizio della seconda puntata, con un messaggio condiviso sul proprio profilo Instagram, ha fatto il tifo per la moglie, condividendo questo messaggio: "Fino alla fine! Daje amore mio!". Una volta avvenuta l'eliminazione dal gioco di Eva Henger, che ha perso la sfida al televoto contro Marco Ferri, il produttore cinematografico ha condiviso una foto che lo ritrae in un momento di tenerezza insieme a sua moglie e una didascalia che esprime perfettamente lo stato d'animo del marito della showgirl ed ex attrice hard ungherese: "Non ve la meritate!".

CAROLETTI: LE ACCUSE DI MIRIANA TREVISAN

Caroletti sta anche contando i giorni da quando si è momentaneamente separato da sua moglie. Sono 12 giorni, infatti, che il produttore cinematografico è lontano dalla consorte e, per rivederla, dovrà attendere ancora un'altra settimana: "Ti amo amore mio, ci vediamo tra 7 giorni". Prima di essere eliminata definitivamente dal gioco, Eva Henger ha avuto l'opportunità di vedere un video-messaggio realizzato da Jennifer, la figlia di quasi 9 anni nata proprio dalla storia d'amore con Massimiliano Caroletti. Eva Henger e Caroletti sono legati dal 2005 e si sono sposati precisamente il 14 aprile 2013. Recentemente, Massimiliano Caroletti è stato accusato da Miriana Trevisan di averci provato insistentemente con lei e di aver successivamente tagliato le sue scene dal film Bastardi, dopo il suo rifiuto. Tra Eva Henger e Miriana Trevisan, ci sono stati già tanti botta e risposta a distanza. L'ultimo riguarda proprio la puntata di ieri dell'Isola: la Trevisan, infatti, ha ricordato a Eva Henger, che ieri sera ha svelato che Francesco Monte avrebbe fumato droga leggera prima di sbarcare sull'Isola, che anche il figlio avrebbe avuto problemi di droga. La Trevisan, tra i commenti, ha aggiunto: "Vedrai come ci divertiremo in tribunale con suo marito".

