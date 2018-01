Massimo Giletti come sta?/ Video, poche ore prima del malore: canta Strada facendo di Claudio Baglioni

Massimo Giletti si sta godendo un periodo di relax forzato per riprendersi dal malore durante l'ultima puntata di Non è l'Arena. In un video, il giornalista canta Strada facendo di Baglioni

30 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Massimo Giletti canta Strada facendo di Claudio Baglioni

Massimo Giletti sta meglio. Dopo il grande spavento della scorsa domenica, il conduttore, colpito da una brutta forma influenzale, è stato dimesso dall'ospedale e, già, tra qualche giorno, ritornerà in video alla guida della sua Non è L'Arena su La7. Il fratello Emanuele, a La Stampa, ha cercato di rassicurare i telespettatori sulle reali condizioni del giornalista: "Massimo, come molti di noi soffre di coliche renali e questa volta l’hanno colpito in trasmissione. Era già mezzo influenzato, prima di andare in onda ha incominciato ad avere male e mi ha telefonato in modo da non far preoccupare la mamma nel caso avesse dovuto abbandonare la diretta". Nelle ore successive al ricovero, si erano diffuse le più catastrofistiche notizie dando vita ad una vera e propria escalation, fuori controllo, sulle origini del malore: "Purtroppo le coliche non passano e se mai peggiorano. Massimo ha dovuto lasciare la trasmissione ma ora l’hanno dimesso ed è a casa. In questo momento non è sicuramente al massimo delle sue forze". Un po' di riposo forzato rigenerà il buon Giletti che, a due mesi dalle elezioni, potrà contare sull'onnipresenza dei politici. Ne gioveranno anche gli ascolti?

GILETTI CANTA STRADA FACENDO DI CLAUDIO BAGLIONI

Massimo Gileti, poco prima del malore avvertito domenica durante la diretta di Non è l'Arena, che l'hanno costretto ad interrompere la trasmissione, è intervenuto ai microfoni di Radio Rock 106.6 con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic cantando Strada facendo di Claudio Baglioni, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2018 in onda dal 6 febbraio su Rai1 con l'ausilio di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: "Strada facendo sei riuscito a condurlo […] È un personaggio che incuriosisce […] Io penso che sia possibile il festival di Castrocaro. Sanremo costa troppo per Cairo e credo che sia un investimento troppo alto. Se vende Belotti, potrebbe portarlo via alla Rai […] Se conduco Sanremo ti invito a cantare sul palco. Facciamo questa promessa". Tanti gli attestati di stima e sincero affetto da parte dei colleghi come Fabio Fazio che, venuto immediatamente a conoscenza dell'interruzione di Non è l'Arena, ha rivolto "un grande saluto ed un grande abbraccio" al giornalista. La7, tramite le parole del direttore Andrea Salerno, ha rassicurato i telespettatori sul suo stato di salute auspicando, dopo uno stop forzato, un'immediata ripresa.

