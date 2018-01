Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati?/ L'addio del calciatore sui social: a chi è rivolto?

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Il post del calciatore su Instragram allarma gli interisti, ma potrebbe essere rivolto alla moglie che intanto ha cambiato nome su Instagram.

30 gennaio 2018 Anna Montesano

Mauro Icardi e Wanda Nara

È bastato un post su Instagram, un messaggio criptico a scatenare il caos. Mauro Icardi lancia la bomba e scompare, senza chiarire cosa stia accadendo e a chi sia rivolto il messaggio d'addio da poco condiviso sul noto social. "Poter dire addio è crescere" è il messaggio che condivide Maurito Icardi su Instagram, accompagnato anche da commento "Ciao Ciao". Un post che ha allarmato in pochi minuti i tantissimi tifosi dell'Inter, timorosi del fatto che il messaggio del bomber potesse annunciare l'addio ai neroazzurri. Quelle del post malinconico sono parole della canzone argentina 'Adios' e per molti l'addio in questione è quello del calciatore all'Inter per il Real Madrid, per altri alla moglie Wanda Nara. Icardi ha poi ribadito il tutto anche su Twitter, dove ha cinguettato un nuovo "Chau Chau", con tanto di emoticon che agitano la manina.

WANDA NARA E ICARDI: LEI IN VACANZA DA SOLA..

E mentre l'ansia degli interisti è al massimo, arriva lo stesso club a intervenire per chiarire che no, non c'è alcuna trattativa in corso tra inter, Real Madrid o altre squadre per Mauro Icardi, fa sapere la società anche perchè la clausola rescissoria da 110 milioni di euro non è esercitabile a gennaio. Ma allora a chi è rivolto il messaggio d'addio postato e ribadito da Mauro Icardi? Un nome arriva immediato ed è quello della compagna, Wanda Nara. L'affascinante showgirl in questi giorni è volata in Sudamerica. È da lì che nelle ultime ore posta immagini del luogo e sexy selfie, come quello che commenta con "E' l'estate argentina". Wanda Nara si rilassa e diverte lontana dal marito e sul web ritorna il gossip che vorrebbe i due in crisi.

L'ADDIO DI ICARDI: PER WANDA NARA O BROZOVIC?

Già qualche tempo fa per Wanda e Icardi si è parlato di possibile crisi ma i due hanno poi smentito ogni voce di gossip volando alle Maldive e postando le foto di una romantica e piccante vacanza d'amore. Quello è bastato ad allontanare le voci che li volevano vicini alla rottura che tornano oggi di fronte al messaggio di addio del calciatore e del presunto cambio di nome su Instagram di Wanda Nara Icardi a Wanda Nara (anche se il nome del profilo continua ad essere Wanda_Icardi, cosa che sembra smentire questo particolare). Allora si apre un altro scenario: che possano semplicemente essere i saluti di Icardi alla moglie partita per la vacanza? O ancora che si tratti dei saluti del calciatore al compagno Brozovic in partenza?

