Mehaleon, Santone di Bellaria/ Video, Striscia la Notizia: Moreno Morello contro Tristano Onofri che reagisce

30 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Moreno Morello di Striscia La Notizia

Moreno Morello, questa sera, a Striscia La Notizia, ribatterà alle dichiarazioni di Mehaleon (Tristano Onofri), un ex stilista e ora santone, rilasciate dopo il blitz dei carabinieri di domenica scorsa nella Casa della Luce. L’inviato del Tg satirico, in risposta alle sue dichiarazioni, mostrerà le immagini raccolte, alcune delle quali inedite, di quello che accadeva davvero nel centro. In alcuni filmati si vede Mehaleon che è seduto vicino a un medium che urla e strepita di fronte ai pazienti “in cura”. Tristano Onofri è ora indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica. Tristano Onofri, con un passato da stilista, sostiene di fare guarigioni a distanza, terapie di purificazione e liberazione dal male. Qualche giorno fa, i carabinieri di Rimini hanno fatto irruzione in una villetta di Bellaria Igea Marina mentre si sta completando il rito con 40 persone vestite di bianco, tra cui una bambina di 9 anni ed un neonato di pochi mesi. Il sedicente guaritore e i componenti dello staff 'Mehaleon, Casa della Luce', dopo le proteste dei vicini preoccupati per le urla provenienti dall'abitazione, sono stati, poi, denunciati per truffa e per abusivo esercizio di professione medica.

LA REPLICA DI TIZIANO ONOFRI

Tiziano Onofri, oggi, si è collegato con La Vita in diretta: "Io non sono un santone, io riesco a levare le malattie, con l'aiuto del Signore. Io sono solamente un tramite. Non c'è bisogno di essere sacerdoti, ma anche laico. Le urla, se vi informate, avvengono quando il demonio non vuole uscire, picchia. Circa dodici anni fa, io pregavo tanto. Poi ho avuto momenti duri e difficili, all'improvviso, mi sono sentito spingere contro ad un muro, sono stato girato verso il quadro della Divina Madre. Da quel momento, ho sentito la chiamata, mi sono solo concentrato su questa cosa". L'uomo dichiara di essere un esorcista: "Si lavora sulle energie, se il campo energetico non è bilanciato, la persona si può ammalare. Non voglio essere un dottore, la gente la può guarire solo Dio, io sono solo uno strumento. Molta gente sta meglio. Non ho mai detto a nessuno di non prendere più medicine". All'interno della villetta, però, sono stati sequestrati 2000 euro: "Sono offerte libere, ognuno dà quello che vuole, quelle le ho sempre messe in beneficienza. Abbiamo inaugurato due pozzi. Sono venuti i Nas a cercare cartelle cliniche, medicine, non è stato trovato nulla. I bambini vengono portati con i genitori". L'uomo, poi, ha abbandonato il collegamento dopo gli interventi in studio dei vari professionisti.

