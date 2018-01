Miriana Trevisan contro Eva Henger/ "Francesco Monte e la droga? Ma se tuo figlio fu arrestato!"

Miriana Trevisan contro Eva Henger: l'ex valletta di Mike Bongiorno attacca l'eliminata dall'Isola dei Famosi per le parole sulla droga contro Francesco Monte. E chiama in causa il figlio...

Eva Henger

Le parole di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte, accusato di fare uso di droghe durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2018, hanno fatto molto scalpore. L'ex pornostar si è infatti scagliata contro il ragazzo che l'aveva nominata accusandolo di aver fatto uso di marijuana durante la convivenza forzata in albergo prima dell'approdo sull'Isola vera e propria. Parole che hanno fatto scattare la reazione sia dell'ex tronista che della conduttrice Alessia Marcuzzi, che pur dicendosi contraria all'uso di droghe (leggere e non), ha definito fuor di luogo le parole della Henger. A punirla - si può dire - è stato subito dopo il pubblico da casa, che le ha preferito al televoto Marco Ferri. La querelle, però, sembra tutto tranne che conclusa. Basta dare un'occhiata al post su Instagram pubblicato da Miriana Trevisan poco fa. L'ex valletta di Mike Bongiorno ha infatti ripreso un episodio riguardante il figlio della Henger. Sì, perché nel 2011 ad essere arrestato per droga - indovinate un po' - fu proprio il figlio di Eva...

L'ATTACCO DI MIRIANA

Ma cos'ha detto di preciso Miriana Trevisan contro Eva Henger? Il suo post su Instagram è molto chiaro. Ecco le sue parole:"Tutti i nodi vengono al pettine. Dopo aver passato il tempo a coprirmi di fango ieri Eva Henger all'Isola ha pensato bene di scagliarsi gratuitamente contro un ragazzo parlando di “droga” giusto per ottenere qualche briciolo di visibilità in più. Lei che dà lezioni di "buona famiglia" agli altri e invece (come tutti) dovrebbe imparare a praticare molta più cautela nei giudizi". La Trevisan ha allegato al post il link di un articolo di giornale de Il Tempo, datato 29 maggio 2011, in cui si dà notizia proprio dell'arresto del figlio di Eva Henger, all'epoca dei fatti 17enne, poiché trovato in possesso di cinque grammi di marijuana. Guarda caso la stessa sostanza "fumata" da Monte secondo la Henger. Una volta tornata in Italia, Eva Henger deciderà di replicare?

© Riproduzione Riservata.