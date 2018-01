NUOVO CINEMA PARADISO/ Su Rai Movie il film diretto da Giuseppe Tornatore (oggi, 30 gennaio 2018)

Nuovo cinema paradiso, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Jacques Perrin, Salvatore Cascio e Marco Leonardi, alla regia Giuseppe Tornatore. Il dettaglio.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

GIUSEPPE TORNATORE ALLA REGIA

Nuovo cinema paradiso, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 30 gennaio 2018 alle ore 21,10. Una celebre pellicola drammatica del 1988 che è stata affidata alla regia di Giuseppe Tornatore. Il film, è considerato un vero e proprio capolavoro in tutto il mondo. Nel 1989, la pellicola, è riuscita addirittura ad aggiudicarsi un Premio Oscar, oltre che un esclusivo riconoscimento in occasione del Festival di Cannes nel 1989. Il cast di attori principali è composto da Jacques Perrin, Salvatore Cascio, Marco Leonardi, Philippe Noiret, Antonella Attili e Enzo Cannavale. Salvatore Cascio, che nel 1988 aveva solo nove anni, dopo la straordinaria esperienza vissuta grazie al film di Tornatore, non ha proseguito la sua carriera attoriale. È tornato a recitare nel 2014 con il Protagonisti per sempre, diretto da Mimmo Verdesca. Protagonista del film è invece l'attore francese Jacques Perrin, che interpreta il personaggio di Salvatore da ragazzo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NUOVO CINEMA PARADISO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista del film è il giovane Salvatore Lo Vito. Originario di un piccolo borgo siciliano, si è ormai trasferito a Roma da diverso tempo e con grande ostinazione non torna nel suo paese natale da tantissimi anni. Nel frattempo Salvatore ha realizzato il suo sogno, divenendo in poco tempo un regista stimato e ben pagato. Quando un pomeriggio scopre della morte di Alfredo, una sua vecchia conoscenza, la sua memoria compie un balzo indietro agli anni nella sua giovinezza. Salvatore conobbe Alfredo quando aveva poco più che dieci anni. Orfano di padre la sua unica passione era il cinema, di cui poteva gustare un assaggio grazie alle proiezioni offerte dalla parrocchia di paese, di cui Alfredo era il proiezionista. Col tempo tra Alfredo e Salvatore nasce una bella amicizia ed il piccolo inizia ad apprendere tutti i segreti del mestiere di proiezionista. Poco dopo, Alfredo rimane vittima di un brutto incendio e perde la vista. Diventato adolescente Salvatore parte alla volta di Roma per assolvere al servizio militare e quando torna a casa in Sicilia, Alfredo lo prega di non fare più ritorno nel suo paesino di origine, per il suo bene. Il funerale del suo vecchio amico rappresenterà il momento giusto per ritornare in Sicilia e fare i conti con il suo passato.

