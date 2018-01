Nadia Rinaldi vs Rosa Perrotta/ Lite, "e pensare che quando sei stata male... "(Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto trash durante la diretta della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2018.

Nadia Rinaldi vs Rosa Perrotta

Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta ieri sera sono finite in nomination nel corso della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2018. Le due naufraghe rischiano di uscire anche se sarebbe una gran perdita per un programma, che vedrebbe così andarsene due protagoniste decisamente trash. Ed infatti i siparietti tra loro non sono mancati nella diretta, durante la quale abbiamo scoperto quanto accaduto nei giorni scorsi, fatto che ha reso necessario l'intervento della Rinaldi in veste di crocerossima. Ma andiamo per ordine partendo dalla lite che ha visto protagoniste Nadia e Rosa due giorni fa, in occasione di una divisione non troppo precisa delle porzioni di cocco. Nadia ha rimproverato l'ex tronista, dicendole: "Ma lo capisci l'italiano?" e la Perrotta ha replicato: "L'italiano posso insegnartelo, sono laureata con 110 e lode". Tale scontro è stato ricordato nella diretta di ieri sera, durante la quale le due naufraghe si sono reciprocamente nominate.

Nadia Rinaldi ha fatto da 'mamma' a Rosa Perrotta ma...

Nel corso della diretta della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2018, Nadia Rinaldi ha nominato Rosa Perrotta chiamando in causa lo scontro del cocco e precisando di non gradire affatto il gruppetto formato tra lei, Francesco, Paola e Filippo. Lo stesso ha fatto poco dopo anche la Perrotta, giustificando tale decisione sempre con la lite del cocco. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la Rinaldi, che ha spiegato di avere fatto da mamma alla sua compagna, aiutandola a risolvere un problemino di salute: "Io in questi giorni mi sono riavvicinata a Rosa, ho provato, ci sono i testimoni. Tant'è che quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio". Divertente la reazione di Stefano De Martino a tali parole: "Bene, d'ora in poi possiamo solo migliorare", mentre Mara Venier era incuriosita dalla presenza dei clisteri in questione: "Non sapevo che ce ne fossero..."

