Nancy Coppola/ Dall'Isola dei Famosi al cinema: una sorpresa per i fans (Pomeriggio 5)

Nancy Coppola ospite di Barbara D'Urso nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 30 gennaio: l'ex naufraga parla del film Il mio uomo perfetto, al cinema da marzo.

30 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Nancy Coppola

Nancy Coppola è stata una grande protagonista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. La cantante neomelodica, durante la sua avventura in Honduras, non si è fatta mancare nulla: dalle discussioni con gli altri vip alla bella amicizia con Malena. Nancy ha vissuto a 360 gradi l’avventura dell’Isola dei Famosi 2017 che le resterà sempre nel cuore. Con la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi partita a mille, Nancy Coppola è pronta a tornare in tv per ricordare la sua avventura e, soprattutto, per commentare quanto sta accadendo, al momento, tra i naufraghi in Honduras. Ad annunciare la sua presenza nello studio di Pomeriggio Cinque è stata la stessa Nancy che, su Instagram, ha scritto: “Vi aspetto oggi (Martedì 30 Gennaio) dalle 17.10 in diretta su canale 5 a Pomeriggio 5 da @barbaracarmelitadurso Ci sarà una sorpresa non mancate”.

NANCY COPPOLA AL CINEMA

Oltre a commentare le vicende dell’Isola dei Famosi 2018, Nancy Coppola, nel salotto di Barbara D’Urso, presenterà anche il suo film “Il mio uomo perfetto” in cui è sia attrice protagonista che produttrice. “ll film parla di rinascita, è un inno alla vita delle donne che, finalmente, sono riuscite ad affermarsi nella società come professioniste e come mamme. Vere e proprie imprenditrici di se stesse! Il mio uomo perfetto è un progetto molto bello, un film divertente, girato interamente a Napoli, con un cast d’eccezione e tematiche che strizzano un occhio al sociale poiché tratta di argomenti quali quello dell'amore, dell’emancipazione femminile, dell’omosessualità", ha raccontato la cantante a NapoliToday. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a marzo ed oggi, Nancy Coppola parlerà della sua avventura cinematografica in tv invitando tutti i suoi fans al cinema.

© Riproduzione Riservata.