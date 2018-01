OSTERIA DELLA LANTERNA / Un locale dalla doppia anima nel cuore di Bologna (4 Ristoranti)

L’osteria della Lanterna ubicata nel splendido centro di Bologna, con una cucina senza troppi fronzoli prova a fare proprio il titolo di Miglior osteria di Bologna a 4 Ristoranti

30 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Nel pieno centro di Bologna e per la precisione in via Savenella, è ubicata l’Osteria della Lanterna. Un locale della tradizione gastronomica emiliana che sarà protagonista questa sera nella nuova puntata di 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese. In palio c’è il titolo di Miglior Osteria di Bologna e 5 mila euro con il titolare Edoardo che sembra avere le carte in regola per poter primeggiare. Edoardo ha ereditato una grande passione per la cucina dai propri genitori che nel 1985 avevano aperto un’osteria sempre nel centro di Bologna. Ora tocca ad Edoardo portare avanti la tradizione familiare con questo locale ubicato in un vecchio stabile del Settecento, il cui nome è stato tratto da un vecchio pozzo con la lanterna che si trova nel centro del corridoio. Una location dal grande fascino storico impreziosita da una cucina al tempo stesso tradizionale ed innovativa.

OSTERIA DELLA LANTERNA, LE SUE DUE ANIME

Osteria della Lanterna sita in via Salvanella è tra i quattro locali in lizza per il titolo di Miglior Osteria di Bologna. Una locanda gestita con amore e passione da Edoardo che fa delle semplicità e del giusto rapporto tra tradizione ed innovazione il proprio punto di forza. La sua è infatti una cucina sana, senza troppi fronzoli che peraltro pone particolare attenzione nel proporre ai propri clienti delle porzioni generose nella dose giusta. Ricalcando un po’ quello che è il carattere del proprietario, l’Osteria della Lanterna ha una doppia anima rappresentata da altrettante sale contraddistinte da stile completamente differenti: una è più Retrò mentre l’altra ha dei chiari richiami ad un classico stile british. Tra i piatti inseriti nel menù di questa struttura figurano lo Stracotto di manzo, Filetto di maiale glassato al Lambrusco con granella di pistacchio, Tortelloni con funghi porcini, Tagliatelle al ragù, Gnocchi di fagioli con verza e salsiccia, Lasagne verdi alla bolognese e tanti altri ancora.

© Riproduzione Riservata.