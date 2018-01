PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 30 gennaio 2018 : Ariete agitato, Scorpione in calo d'energia

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 30 gennaio 2018, previsioni segno per segno. Calo d'energia improvviso dello Scorpione, che da domani si riprende. Ariete periodo molto agitato.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 30 GENNAIO 2018

Ora andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nei minimi particolari, scomponendolo segno per segno. Partiamo da Leone e Bilancia. Il Leone si trova in questo momento in due diverse situazioni, forse si trova senza lavoro e con scarse risorse economiche e vorrebbe ottenere qualcosa da qualcuno oppure ha avuto un grande successo e ora vuole per così dire fare cassa, perché pensa di non avere avuto abbastanza. Sono due tipi diversi di Leone ma entrambi pensano di non essere stati trattati bene a sufficienza. Anche in amore in molti casi c'è scontento, ma l'importante è cercare di non rivangare il passato ma guardare avanti. La Bilancia ha nuove opportunità, queste sono giornate molto sorridenti. Le persone della Bilancia fanno tutto in coppia, anche quando aprono nuove attività o cercano un'opportunità di lavoro. Questo, allora, è il momento giusto per iniziare un progetto con il partner, un vero e proprio progetto di coppia.

CALO D'ENERGIA DELLO SCORPIONE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Sono nettamente in calo i Pesci che non riescono a fermarsi dai pensieri che agitano e creano preoccupazione. Ora è il momento di provare a svoltare, ma senza farsi prendere dall'agitazione. In questo momento si stanno avvertendo dei fastidi fisici nn facili da smaltire. Calo dell'energia per il segno dello Scorpione che vedrà poi diventare interessanti le cose da domani in poi nella settimana. C'è tensione e quindi sarebbe meglio cercare di essere prudenti. Il 2018 sarà un anno davvero importante e potrebbe portare a situazioni importanti di svolta. Il Capricorno non vuole mai rischiare e a volte preferisce rimanere nell'anonimato. E' un momento complesso e a volte si deve fare attenzione perchè arrivano delle tentazioni.

ARIETE AGITATO, TOP E FLOP

Partiamo dall'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 30 gennaio 2018, andando a vedere i segni top e flop della giornata. Lo facciamo con l'ausilio della rubrica Latte e Stelle condotta dal noto astrologo Paolo Fox sulla stazione radio LatteMiele. Le stelle promettono molto bene per il futuro della Bilancia. Agitazione e ribellione sono i sentimenti che vive nella giornata di oggi il segno dell'Ariete che ha vissuto momenti molto complicati nelle ultime settimane. La Vergine deve provare a concedersi delle pause e di trovare un accordo col partner per evitare di trovarsi ad affrontare problemi di difficile collocazione. Il Sagittario è davvero molto forte con delle stelle importanti che possono portare a delle idee interessanti e a delle strategie di lavoro che si preannunciano importanti. Il fine settimana si dovrà vivere al cento per cento, senza trovare delle scuse di fronte alle avversità che verranno superate.

