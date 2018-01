Paolo Crivellin/ Uomini e donne, la scelta si avvicina: villa o studio tv?

Paolo Crivellin si avvicina al momento clou del suo percorso a Uomini e donne? La scelta sembra ormai alle porte anche se i fan si chiedono: sarà tutto risolto nella famosa villa?

30 gennaio 2018 Redazione

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Manca poco oppure no? Paolo Crivellin è ormai diventata la vera e propria barzelletta di questo Uomini e donne. L'ex tentatore di Temptation Island è arrivato in studio per conquistare il mondo e trovare la donna adatta a lui ma è riuscito a farsi notare davvero poco, anche per il suo carattere schivo, se non fosse per tutto quello che è successo poi in queste ultime settimane. Tutti i suoi colleghi hanno scelto, con tanto di no per Sabrina Ghio, e lui è ancora seduto sul trono indeciso tra due corteggiatrici: tra di loro ci sarà davvero la sua scelta? Le corteggiatrice hanno già minacciato più volte di lasciarlo solo o addirittura di dire no al momento cruciale e alla fine del suo percorso, ma come andranno davvero le cose?

PAOLO CRIVELLIN, LA VILLA E LA MISTERIOSA SCELTA

Angelo o Marianna, chi sceglierà Paolo Crivellin? Qui il giallo la fa da padrone visto che, proprio su offerta di Maria de Filippi, sembra proprio che le due siano finite a condividere una villa con il tronista per passare insieme uno o due giorni e permettere a Paolo di fare la sua scelta. E' qui il giallo si infittisce, per alcuni la scelta è avvenuta proprio nella stessa villa dopo i giorni che i tre hanno passato insieme e questo spiegherebbe la sua assenza nella registrazione della scorsa settimana. Altri spiegano quella stessa assenza addirittura con una fuga del tronista e la sua voglia di non scegliere. A questo punto Maria De Filippi avrebbe dovuto dire qualcosa ma niente è stato detto a riguardo. E se invece Paolo avrà una registrazione tutta sua magari nella stessa villa proprio in questi primi giorni della settimana? Solo un annuncio ufficiale potrà placare le voci intorno all'estenuate e stancante percorso di Paolo che ha ucciso di noia il pubblico.

