Pierfrancesco Favino/ "Sanremo 2018? Non ho paura di sbagliare, mi tengo cari i fallimenti!"

Festival di Sanremo 2018, Pierfrancesco Favino si racconta a Vanity Fair a un passo dall'esordio: "Sbaglierò? Pazienza. Non ho paura di sbagliare, ma lo dico davvero"

30 gennaio 2018 Anna Montesano

Perfrancesco Favino, Sanremo 2018

«Non avrei mai immaginato di presentare il Festival. Ieri un mio amico mi ha chiamato e continuava a dirmi: “Non ci posso credere!”. Era uno di quelli con cui facevo i gruppi d’ascolto. Li abbiamo fatti tutti, no?», sono queste le parole nell'intervista rilasciata a Vanity Fair di un ancora sorpreso Pierfrancesco Favino che sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2018 al fianco di Michelle Hunziker e del direttore artistico Claudio Baglioni. «Di Baglioni conosco le canzoni, per averle cantate sotto le docce di tutta una vita, Michelle l’avevo vista in tv… - commenta ancora l'attore, che svela - Volevo provare a fare qualcosa di diverso, che non so ancora se so fare, spero di sì. Ho accettato la proposta di Baglioni perché mi ha detto: “Nemmeno io l’ho mai fatto, proviamo”».

FAVINO E "I LUOGHI COMUNI" DEL FESTIVAL

E Favino in questa avventura ha deciso di buttarsi senza se e senza ma «Non fanno altro che ripetermi tutti: non sai, vedrai, un incubo. Io per il momento faccio come le scimmie: non vedo, non sento e non parlo. E coltivo anche la speranza di divertirmi un po’. Sbaglierò? Pazienza. Non ho paura di sbagliare, ma lo dico davvero. Grazie a Dio ho già la mia piccola collezione di fallimenti, li tengo cari». Il noto attore sottolinea nel corso dell'intervista i molti luoghi comuni che girano intorno al festival, come il fatto che sia "lo specchio del paese" o ancora «È anche il “si guarda ma non si dice” degli pseudo intellettuali… - ammette Favino - Io sono pop, non sono Umberto Eco e si vede. Non sono un uomo particolarmente colto. Sono quello che alle cene faceva ridere… Per me non c’è nessun contrasto tra il teatro, il cinema e Sanremo…» conclude.

© Riproduzione Riservata.