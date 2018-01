Romanzo Famigliare/ Commento e news seconda stagione: Gian Pietro Liegi sconta la sua pena nella morte

Nell'ultima puntata di Romanzo Famigliare un grave lutto ha colpito i Liegi, ma la morte di Gian Pietro non ha impedito ai protagonisti di dare il via a una nuova era...

30 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Quando Vanni, l’adorato autista della famiglia Liegi, ha iniziato a scrivere il suo Romanzo Famigliare, forse già immaginava la fine che il patriarca avrebbe fatto con il capitolo conclusivo. Gian Pietro Liegi, infatti, come in una sorta di contrappasso, ha finito i suoi giorni al freddo di una cella frigorifera, così come privi di calore sono stati i suoi rapporti familiari nell'arco della sua esistenza. Il suo personaggio, che per lungo tempo ha congelato affetti e sentimenti, è quindi morto così come ha vissuto, privo anche di quel ricordo di famiglia presente e affettuosa che negli ultimi tempi era riuscito faticosamente a ricomporre. Dall'altra parte troviamo invece sua figlia Emma, che da unica erede di una holding così importante si è fatta carico improvvisamente di onori e oneri, mettendo fine a quell'adolescenza dalla quale non era riuscita a staccarsi neanche con la nascita di Micol. La sua nuova consapevolezza, però, ha inizio proprio con la conclusione di questo primo capitolo, ed è suggellata dalla sua nuova realtà di coppia e dall'arrivo del suo secondogenito.

ROMANZO FAMIGLIARE: NESSUNA CERTEZZA PER LA SECONDA STAGIONE

Non sappiamo ancora se Vanni narrerà un secondo capitolo di Romanzo Famigliare, dal momento che ancora oggi, nonostante il grande successo ottenuto dalla fiction di Rai Uno, non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale sulla realizzazione di una nuova stagione. Ciò che invece sembra essere ormai certo è che la trama consente il prosieguo della storia dei Liegi, con Emma e Agostino in attesa del loro secondo figlio e al vertice della società un tempo gestita dal defunto Gian Pietro. Il filone narrativo potrebbe quindi concentrarsi sulla nuova consapevolezza della protagonista, ormai lontana da quella ragazza fragile e insicura, scappata di casa solo a sedici anni per costruire una famiglia con il padre di sua figlia. Allo stesso tempo la storia potrebbe trovare nuova linfa nella vicenda di Micol, che poco prima di dare alla luce la sua bambina ha scelto di proseguire la sua storia d'amore con Ivan. La figlia di Emma, infatti, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con le difficoltà di essere madre, senza dimenticare la presenza sempre più ingombrante del padre della sua bambina.

