SONO TORNATO/ Mussolini al cinema nel film di Luca Miniero, dal 1 febbraio

Giovedì 1° febbraio arriva al cinema "Sono tornato", il film di Luca Miniero che immagina un ritorno di Benito Mussolini nell’Italia di oggi. Nel cast Massimo Popolizio e Frank Matano.

30 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sono tornato, la locandina del film

Giovedì 1° febbraio arriva al cinema “Sono tornato”, il film che Luca Miniero ha adattato per l'Italia sostituendo Adolf Hitler, protagonista della commedia tedesca “Lui è tornato”, con Benito Mussolini. Nei panni del Duce c’è Massimo Popolizio, al suo fianco Frank Matano, nei panni del documentarista Andrea Canaletti. Cosa succederebbe se Mussolini tornasse oggi in Italia? Nel film Popolizio gira per le strade di Roma in auto scoperta: in molti lo salutano o fanno il saluto romano, altri fanno le corno o sollevano il pugno chiuso. “Mussolini che torna fa paura non perché riporta il fascismo in Italia, visto che l’Italia di oggi è piena di movimenti para-fascisti il problema è che risveglia il populismo interno all’Italia di oggi e che i media non fanno altro che avallare”, ha detto il regista Luca Miniero durante la conferenza stampa presso il teatro di Villa Torlonia, residenza ufficiale di Benito Mussolini. Il regista ha voluto marcare le differenze con l’analogo film tedesco: “Non avevamo un demonio come Hitler tra le mani ma un para-demonio come Mussolini e non volevamo giudicarlo, né noi né Massimo Popolizio che l’ha interpretato, per rilevare le caratteristiche degli italiani tramite il filtro del Duce… Se avessimo detto ogni tre per due che è cattivo come fa il film tedesco non avremmo avuto spazio per parlare degli italiani attraverso la figura di Mussolini. Mussolini passa tra di noi, è uno di noi, fa parte del nostro paesaggio morale”.

PARLANO I PROTAGONISTI

Inoltre, in Italia non c’è il tabù con conseguente totale rimozione che c’è stata in Germania su Hitler, ulteriore differenza dal film tedesco: “Hitler in Germania è un tabù, non viene mai imitato… La trappola, per me, era quella di fare una macchietta, Rod Steiger nel film di Lizzani era straordinario ed è stato un mio modello, ma lì c’era un personaggio vero in un film storico, qui invece abbiamo un personaggio reale in un contesto assurdo. Col trucco abbiamo giocato in sottrazione, togliendo ogni orpello. Scherzando, dicevo: ma perché non l’avete fatto fare a Zingaretti o Crozza?”, ha detto il protagonista Massimo Popolizio. Il personaggio di Frank Matano ha il compito di intervistare le persone in giro per l’Italia, per dare corpo al film sul Duce che sta girando: “Nelle candid camera dal vero che abbiamo girato, all’inizio le persone ridevano, perché c’è bisogno di quei trenta secondi per agganciare la gente e tirarla dentro quando le fai, poi però lo sfogo era rivolto davvero a Mussolini! Si lasciavano andare, erano come delle sedute, non vedevano l’ora di parlare a lui e confessargli il loro rancore…”, ha raccontato lo YouTube. Infine il regista Luca Miniero ha detto di aver mostrato il film ad Alessandra Mussolini che “si è divertita e soprattutto non si è offesa”.

© Riproduzione Riservata.