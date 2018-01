SPY/ Su Rai 4 il film con Melissa McCarthy e Jason Statham (oggi, 30 gennaio 2018)

Spy, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 30 gennaio 2018. Nel cast: Melissa McCarthy, Jason Statham e Rose Byrne, alla regia Paul Feig. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

30 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rai 4

NEL CAST MELISSA MCCARTHY E JASON STATHAM

Spy, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 30 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola comica e d'azione che è stata diretta da Paul Feig, regista ed attore comico americano che in veste di regista ha diretto Le amiche della sposa, Mi sono perso il Natale e Corpi da reato. Tra i protagonisti di Spy troviamo Melissa McCarthy e Jason Statham. Melissa McCartney ha già collaborato con Paul Feig nel film Corpi da reato al fianco di Sandra Bullock. Ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla serie tv Una mamma per amica, in cui ha vestito i panni del personaggio di Sookie. Dal 2011 è poi protagonista della sit com comica intitolata Mike & Molly. La pellicola ha riscosso un successo strepitoso raggiungendo un incasso internazionale che ha superato i 235 milioni di dollari, contro un budget di 64 milioni di dollari per la realizzazione. Apprezzamenti sono arrivati anche da parte dei maggiori critici cinematografici. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SPY, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Susan è impiegata alla CIA in veste di analista. Il suo compito principale consiste nel collaborare con il tenebroso e abile agente Bradley Fine. Mentre quest'ultimo agisce in prima persona sul campo, Susan guida le sue azioni dal suo quartier generale in Virginia. Nel corso di una pericolosa azione segreta, Fine finisce per uccidere , per sbaglio, un potente uomo d'affari russo. Poco dopo la figlia di quest'ultimo, Rayna, uccide l'agente, asserendo di essere in possesso di informazioni top secret che le permettono di stanare ogni singolo agente della CIA. La morte di Fine sconvolge Susan che decide di offrirsi volontaria per portare a termine la missione affidata originariamente a Fine. Lei è l'unico membro della CIA di sui Rayna non conosce l'esistenza. Dopo i primi momenti di titubanza i suoi superiori accettano la proposta e Susan parte in una missione sotto copertura, nel corso della quale verrà affiancata da Rick Ford, a capo dela CIA e fortemente contrario all'operazione.

